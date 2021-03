Phuket vai ser um dos primeiros destinos turísticos tailandeses a receber turistas vacinados contra a COVID-19, sem requisitos de quarentena, a partir de 1 de julho. "Será o destino piloto que eliminará os requisitos de quarentena a partir de 1 de julho, enquanto outros destinos ainda exigirão uma quarentena de sete dias. A partir do quarto trimestre deste ano, esperamos que a quarentena seja totalmente banida em todas as regiões do país", referiu, esta tarde, em comunicado de imprensa, Yuthasak Supasorn.

O governador da Autoridade do Turismo da Tailândia revelou que o Centro de Administração da Situação Económica (CESA), presidido pelo primeiro-ministro do país, o general Prayut Chan-o-cha já aprovou o plano faseado que permitirá o regresso dos turistas internacionais. "Assim, e já a partir de 1 de abril, os viajantes estrangeiros vacinados contra a COVID-19 estão autorizados a visitar Phuket, tendo, para tal, que cumprir uma quarentena de 7 dias numa área circunscrita", adverte Yuthasak Supasorn.

"Devem permanecer nas instalações dos seus hotéis durante os primeiros sete dias. Após esse período, estão autorizados a desfrutar de atividades de turismo de lazer em locais previamente definidos. A partir de 1 de julho, todos os viajantes estrangeiros vacinados terão permissão para visitar Phuket sem terem que cumprir um período de quarentena. No entanto, todos os turistas estrangeiros que pretendam entrar na ilha tailandesa durante as duas etapas acima mencionadas deverão apresentar um comprovativo de que receberam duas doses das vacinas reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS)", avisa a Autoridade do Turismo da Tailândia. Os requisitos não se ficam, no entanto, por aqui.

"Os outros documentos exigidos incluem um atestado médico com resultado laboratorial indicando que o vírus da COVID-19 não foi detetado através do método RT-PCR emitido no máximo 72 horas antes da partida, o Certificado de Entrada (COE) emitido pela embaixada, um visto válido ou uma permissão de reentrada e, ainda, uma apólice de seguro de saúde", esclarece este organismo. "Na chegada ao Aeroporto Internacional de Phuket, os turistas serão obrigados a passar por uma triagem COVID-19", refere ainda.

O processo inclui a realização de testes PCR e obriga ainda ao download de um aplicativo de rastreamento, "de forma a garantir que visitam apenas as áreas autorizadas", esclarece a Autoridade do Turismo da Tailândia. Antes de viajarem, os turistas devem consultar previamente a embaixada ou o consulado do país nos países de origem para não serem surpreendidos à chegada. O governo tailandês planeia, depois, estender o plano de reabertura gradual a Koh Samui, Krabi, Phang Nga, Pattaya e Chiang Mai.