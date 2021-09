Para Vera Simões e Jo Bento do Ashtanga Cascais - ela professora de Ashtanga Yoga e autora de um livro, ele professor de Yoga credenciado e profissional de Surf - a vida é muito mais do que andar "a mil à hora": é uma dádiva que deve ser aproveitada ao máximo, com calma, equilíbrio e propósito.

É precisamente isso que Vera e Jo pretendem oferecer com os vários retiros de Yoga que têm vindo a criar em Portugal, em locais longe das grandes cidades como a Herdade da Matinha (Alentejo), o Craveiral Farmhouse (Odemira), a Noah Surf House (Torres Vedras) e o Memmo Baleeira Hotel (Sagres), entre muitos outros - a oportunidade de parar e prestar atenção aos pequenos detalhes, voltar a encontrar uma ligação à nossa própria respiração e escutar o nosso corpo.

Depois do sucesso da notícia do próximo retiro que irá acontecer entre 15 e 17 de outubro, na Herdade da Matinha, no Cercal, os responsáveis da escola Ashtanga Cascais anunciam agora uma nova edição deste retiro de Yoga & Surf na Herdade da Matinha, de 8 a 10 de outubro.

Ambos os retiros têm o mesmo programa, com três dias para estar num lugar repleto de inspiração para parar, sentir e respirar, com um programa de aulas e atividades que convidam a conexão, serenidade, bem-estar e alegria. Toda a programação dos retiros promovidos por Vera e Jo é desenhada com o objetivo de ajudar a acalmar a mente, reforçar os pensamentos positivos e relembrar os convidados do seu próprio potencial.

A alimentação é também um dos pontos altos destes acontecimentos, com refeições preparadas pelos parceiros de forma cuidadosa, para que sejam facilmente digeridas e capazes de oferecer energia e bem-estar. Outra coisa que não falta é o contato com a Natureza, razão pela qual todos os retiros acontecem em locais longe das grandes cidades, perto do mar ou da montanha, para que todos os convidados tomem consciência de como se sentem quando estão perto destes lugares.

Independentemente dos problemas, desafios e dificuldades do dia a dia, estes momentos de retiro e contato com a Natureza pretendem conetar os participantes com o lado mais simples, genuíno e puro da vida, gerando espaço e tempo para refletir, libertar e superar.

Inspirar para uma vida de maior serenidade e equilíbrio

Vera Simões é professora do Ashtanga Cascais, uma escola de Yoga que nasceu em 2007. Ao longo destes 14 anos, Vera tem ensinado diariamente Ashtanga Yoga, uma prática dinâmica e exigente do ponto de vista físico, mas que pode ser realizada por todas as pessoas, visto que é ensinada de forma individualizada, respeitando as capacidades e necessidades de cada aluno.

Professora de Ashtanga Yoga há 14 anos, Vera é também autora do livro "Parar.Sentir.Respirar" (Casa das Letras, 2018), que foi redigido para comprovar que qualquer pessoa pode beneficiar de uma prática regular de Yoga, e que a mesma é uma fonte ilimitada de inspiração para nos nutrirmos e cuidarmos melhor de nós.

Vera Simões, professora de yoga

Além das aulas regulares que ensina no Ashtanga Cascais, Vera Simões leciona também Workshops e Retiros que conjugam aulas de Yoga, meditação, palestras de lifestyle e atividades complementares de bem-estar, que estão repletas de conteúdos e inspiração para uma vida de maior serenidade e equilíbrio.