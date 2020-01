O novo ano acabou de chegar e o Convento do Espinheiro, Historic Hotel & Spa preparou um mês com uma programação muito especial, com particular destaque para as deliciosas atividades de gastronomia alentejana.

A primeira decorre no dia 25 de janeiro, pelas 16h00, na rústica Tasca do Chef. Os participantes, abastecidos de frescos ingredientes onde se destacam as ervas aromáticas cultivadas na horta do convento, podem embarcar numa viagem de sabores, onde eles próprios vão confecionar receitas caseiras sob a orientação do Chef Jorge Peças, numa aula de cozinha alentejana.

No dia seguinte, cada participante pode colocar literalmente as mãos na massa e participar num workshop de pão alentejano, pelas 10h30.

Durante muitos séculos, os Monges Jerónimos que habitavam o Convento do Espinheiro preparavam o seu próprio pão, com as características que o tornaram tão tradicional e conhecido. Agora, existe a possibilidade de reviver esses tempos no restaurante Olive, situado neste histórico hotel.

A Missa Dominical, como já é hábito, realiza-se no primeiro domingo de cada mês. No dia 5 de janeiro, pelas 09h00, visite a Igreja de Nossa Senhora do Espinheiro e assista ao tradicional momento.

Igreja de Nossa Senhora do Espinheiro créditos: Convento do Espinheiro

Venha usufruir de qualquer uma destas atividades e comece 2020 da melhor forma possível. De caminho, deixe-se encantar pela beleza deste antigo Mosteiro do século XV, considerado Monumento Nacional, desfrute das suas duas piscinas, relaxe no Spa e visite os oito hectares de espaços exteriores divinais.