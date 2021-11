Entrar no cinema rodeado pela alegre energia da família e dos amigos, sentir o cheirinho a pipocas no ar, comprar os bilhetes, partir num labirinto para encontrar a sala 5, numa investigação para descobrir a fila J e os lugares 15 ao 19, ficar enervado com os sete minutos de publicidade e ver um emocionante filme no escurinho e nos grandes ecrãs das salas de cinema, são experiências que todos conhecem bem, mas nestas admiráveis salas de cinema as coisas são, ligeiramente, diferentes.

Orinda Theater | Orinda, Estados Unidos

Construído no estilo art déco, esta grande joia da pequena cidade de Orinda detém de 800 poltronas forradas por um suave veludo vermelho. As paredes são decoradas com impressionantes murais pintados pelo famoso designer de interiores americano, Anthony Heinsbregen, especialista em dar vida aos cinemas nos anos 40. Os elementos geométricos e móveis da época são também recorrentes no lugar. Em 1982, o Orinda Theater começou a pertencer ao Registo Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos, com um dos prédios de interesse histórico e arquitetónico.

créditos: Flickr

The Orange Cinema | Pequim, China

Inspirado na cultura tradicional chinesa misturada à tecnologia moderna, este cinema de Pequim foi construído a pedido da Orange Sky Golden Harvest, uma das maiores produtoras cinematográficas asiáticas, e é exclusivamente usado para sessões privadas. Todos os elementos decorativos usam tons de rosa, preto e laranja.

créditos: Guo Fan, Elżbieta Madej, https://archinect.co

Sci-fi Dine-in Theater | Orlando, Estados Unidos

Os cinemas drive-in têm um encanto especial, mas esta sala é de sonhos. Localizada dentro do complexo de parques de diversão da Disney World, em Orlando, o ambiente inspira-se na Hollywood dos anos 50 e funciona como restaurante, enquanto se dedica a transmitir filmes clássicos de ficção científica. Os visitantes são conduzidos por um carro clássico até à mesa onde, por baixo de estrelas artificiais, e em contraste com a ficção, o estilo vintage surpreende.

créditos: Sci-Fi Dine-In Theater @ Disney's Hollywood Studios 2012 _ Flickr.

Sala Kids do Cinema City | Leiria, Portugal

Uma sala pequena e acolhedora, situada num exíguo centro comercial, em Leiria, conta com um enorme painel repleto de desenhos animados, em ponto grande. As várias cadeiras em tons de azul e vermelho, são divididas entre os visitantes e um amigo muito especial, o rato Mickey, que acompanha as crianças ao longo das sessões, com um enorme sorriso.

créditos: Cinema City

Electric Cinema | Londres, Inglaterra

São 65 largas poltronas que fazem lembrar os mais luxuosos e confortáveis “chez-longs”, de couro vermelho. Cada lugar tem, ainda, abajures que criam um clima romântico e conferem o ambiente vintage em todas as sessões. Neste cinema de Londres, existe a possibilidade de usar sofás duplos se desejar e a cereja no topo do bolo fica por conta dos cobertores de caxemira que são oferecidos aos espectadores.