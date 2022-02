Apesar de só admitir a presença de turistas estrangeiros no país a partir do próximo dia 7 de março, a Tailândia alivia as regras de entrada já a partir de dia 1, terça-feira. "Os viajantes podem chegar à Tailândia via aérea, terrestre ou marítima com o alojamento pré-pago obrigatório reduzido para uma noite e os testes à COVID-19 para um RT-PCR e um antigénio", anunciou esta tarde a Autoridade de Turismo da Tailândia em comunicado de imprensa.

"As novas regras preveem igualmente o registo no portal Thailand Pass TEST & GO para os viajantes que cheguem via aérea ou terrestre, através dos postos de controlo fronteiriços de Nong Khai, Udon Thani e Songkhla. Para aqueles que cheguem via marítima, será necessário apresentar o certificado de entrada", refere ainda o documento. Os viajantes que cheguem por via aérea ou terrestre vão também precisar de apresentar um comprovativo adicional.

"Uma prova de pré-pagamento para uma noite de alojamento num dos hotéis aprovados pelo governo, tal como o SHA Extra Plus (SHA++) para o primeiro dia no destino. Será num destes hotéis certificados que os viajantes vão ter de aguardar pelo resultado do teste RT-PCR realizado no primeiro dia no país. Ao quinto dia na Tailândia, têm também de efetuar um teste auto-ATK [antigénio], cujo resultado deve ser registado na aplicação", esclarece ainda.

"Para as chegadas por via marítima, será necessário realizar um teste RT-PCR também no primeiro dia, aguardando o resultado a bordo da embarcação. Ao quinto dia, o viajante terá de efetuar um auto-ATK [antigénio], cujo resultado deve ser registado na aplicação. Os viajantes têm ainda de apresentar uma apólice de seguro com cobertura não inferior a 20.000 dólares [cerca de 18.000 euros] e não de 50.000 dólares [cerca de 45.000 euros], como era até agora, sendo que os tailandeses e os expatriados estrangeiros abrangidos pelos serviços de saúde da Tailândia estão isentos deste requisito", refere também o documento.

"Entre as regras que permanecem inalteradas está a apresentação de um certificado médico com um resultado de laboratório RT-PCR indicando que o vírus da COVID-19 não é detetado, emitido menos de 72 horas antes da viagem, assim como o certificado de vacinação/recuperação", informa este organismo. Estas regras são válidas para todos os cidadãos que cheguem ao país por mar ou por ar e também para os que entrem na Tailândia por via terrestre.