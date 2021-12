A easyJet tem, a partir de hoje, uma nova rota que faz a ligação entre Porto e Milão. A companhia de aviação britânica vai, numa primeira fase, disponibilizar quatro voos semanais, aos domingos, às segundas-feiras, às quartas-feiras e às sextas-feiras, até ao final de fevereiro. A partir de março, as ligações passam a diárias. "Com esta nova rota, a easyJet reforça a sua posição como segunda companhia no aeroporto Francisco Sá Carneiro", refere a empresa em comunicado.

As ligações entre estas duas cidades, com preços a partir de 15 €, são asseguradas por aviões A320, "uma estratégia da companhia para oferecer maior capacidade e mais opções de destinos para os seus clientes durante o verão deste ano", refere ainda o documento. A partir da primavera do próximo ano, a Transavia também passa a voar do Porto para Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. O primeiro voo está agendado para o dia 27 de março de 2022.

"Depois de anunciar, recentemente, duas novas rotas de verão a ligar Paris e Amesterdão à ilha de São Miguel, nos Açores, a subsidiária low-cost do grupo Air France-KLM propõe agora uma nova ligação sazonal interna no mercado português. Será a segunda, depois da anual e bastante bem sucedida ligação entre o Porto e o Funchal na ilha da Madeira", esclarece a transportadora aérea francesa em comunicado de imprensa. Os bilhetes terão preços a partir de 30 € por trajeto.