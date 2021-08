Novos uniformes da easyJet são feitos com plástico reciclado. Mas há mais práticas sustentáveis no setor da aviação

Os novos uniformes da easyJet são feitos com garrafas de plástico reciclado, muitas delas recolhidas das praias e dos oceanos. Para além do material reaproveitado, as novas fardas dos pilotos e dos assistentes de bordo da companhia aérea britânica são confecionadas com recurso a fontes de energia renováveis. "Fabricado pela [empresa] Northern-Ireland e criado com um material exclusivo de alta tecnologia, irá começar a ser utilizado este mês", anunciou ontem a easyJet em comunicado de imprensa.

Na confeção de cada fato, são utilizadas, em média, 45 garrafas de plástico. Uma opção que reduz a pegada de carbono em 75% em comparação com o poliéster tradicional. "Com esta implementação em toda a companhia aérea, estima-se que se evite que cerca de meio milhão de garrafas de plástico acabem todos os anos sob a forma de resíduos na terra e no mar", anuncia. O tecido agora usado foi testado pela primeira vez no ano passado com o intuito de analisar a sua performance em ambiente de cabine.

"Em comparação com a alternativa não reciclada, este fato é mais resistente à abrasão e proporciona ainda mais elasticidade, facilitando o ajuste e proporcionando mais conforto e durabilidade, reduzindo a necessidade de produzir grande quantidade de uniformes a longo prazo. Paralelamente, a companhia está a substituir a utilização de plástico incorporado nos uniformes por materiais recicláveis e biodegradáveis, nomeadamente através da substituição das tiras de colarinho [de plástico] por tiras de cartão reciclável e da troca dos clipes de plástico das camisas para clipes de metal. Com o objetivo de reduzir o plástico a bordo, a easyJet está também a reduzir a utilização do número de artigos descartáveis desta natureza nos seus voos", revela ainda a transportadora.

Só o ano passado, a companhia área removeu mais de 27 milhões de artigos individuais de plástico da operação de retalho e nunca usou palhas de plástico. "Além disto, a transportadora também oferece um desconto em bebidas quentes para os clientes que tragam o seu copo reutilizável", informa ainda. Numa altura em que as alterações climáticas se fazem sentir um pouco por todo o planeta, o setor da aviação, um dos mais poluentes, procura adotar estratégias para minimizar os impactos da sua ação.

A Air France anunciou, no final de julho, a chegada do primeiro dos 60 aviões Airbus A220 que vão reforçar a sua frota. A nova aeronave consome 20% menos combustível e reduz a pegada de ruído em 34%. "Vai desempenhar um papel decisivo na realização dos objetivos da companhia em termos de desenvolvimento sustentável, incluindo a redução de 50% nas emissões de dióxido de carbono em termos absolutos na rede doméstica com partida de Paris-Orly e entre regiões até 2024", revela a Air France em comunicado.

Em abril, a KLM também anunciou a renovação das cabines de 14 aviões Boeing 737-800. A redução de 700 quilos permite uma redução total anual de 812 toneladas de combustível e de 2.576 toneladas de emissões de dióxido de carbono. A Transavia France, que também opera em Portugal, anunciou, em novembro, o uso da OptiDirect, uma solução desenvolvida em parceria com a Safety Line que disponibiliza atalhos de navegação aos pilotos durante os voos para reduzir consumos e emissões poluentes.