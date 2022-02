Transavia anuncia nova rota para França a partir do Porto. Voos para Brest iniciam-se a 27 de março

É uma das mais belas baías de França, um local repleto de arquitetura, de museus, de restaurantes excecionais e está, a partir desta primavera, mais acessível aos turistas portugueses. A Transavia acaba de anunciar uma nova operação para Brest, na Bretanha, em França, a partir do Porto. Os bilhetes para esta vibrante cidade portuária, com preços a partir de 31 € por trajeto, já estão à venda no site da companhia aérea de baixo custo do grupo Air France-KLM.

"Este novo serviço vai funcionar com até dois voos por semana, à sexta-feira e ao domingo, entre 27 de março e 28 de outubro de 2022", informa a transportadora em comunicado de imprensa. "Depois das três novas aberturas para Ponta Delgada, nos Açores, a partir do Porto, de Paris-Orly e de Amesterdão-Schiphol, é, para nós, um grande prazer anunciar uma quarta nova rota no mercado português, desta vez a ligação entre Porto e Brest", regozija-se Nicolas Hénin.

"Após um período fortemente disruptivo, a Transavia continua a reorganizar a sua operação e a reforçar a sua frota e atividade, sempre com vista a oferecer cada vez mais opções de viagens a preços baixos e com a mesma qualidade de serviço. Sendo um mercado histórico e estratégico para a nossa operação global, Portugal mostrou a sua resiliência nos últimos dois anos e provou estar pronto para uma recuperação rápida e robusta, já este verão", antevê o diretor comercial da Transavia France, companhia de aviação que soma mais de uma centena de rotas em território europeu.

Perfeita para uma escapada, Brest alia o melhor de uma cidade moderna ao charme de uma localidade costeira. Uma das melhores formas de a descobrir é num passeio de teleférico, o primeiro urbano do país, inaugurado em novembro de 2016. A cale du Relecq Kerhuon, uma pequena praia urbana com uma vista privilegiada para a ponte Albert Louppe, é um dos pontos de passagem obrigatórios, tal como o Le Jardin des Explorateurs ou ainda o forte Montbarey.