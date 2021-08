O spa do Boeira Garden Hotel Porto Gaia, Curio Collection by Hilton tem um novo programa de relaxamento para todos aqueles que desejam fugir do dia a dia agitado ou aproveitar as férias de verão para revitalizar o corpo e a mente.

Com diversas massagens, cujas técnicas milenares e produtos naturais utilizados trazem múltiplos benefícios para o organismo, os tratamentos oferecidos em parceria com a Yala Spa Services proporcionam o ambiente e as condições ideais para garantir a mais pura sensação de bem-estar e relaxamento, consoante as características de cada indivíduo, como a atividade física, histórico clínico, tipo de pele, entre outros aspetos.

O espaço conta com cinco salas de tratamento, piscina coberta e uma zona de lazer.

Entre as principais sugestões encontram-se as massagens Ayurvédica, shiatsu, sueca e tailandesa. Destaque ainda para a massagem Abyanga Shareera, que recorre a técnicas ancestrais, de movimentos livres e contínuos, profundamente relaxantes, criando um equilíbrio entre o corpo e a mente.

Os principais benefícios são a redução de stresse e fadiga, a melhoria do metabolismo, a ativação da circulação sanguínea, o rejuvenescimento dos tecidos e o proporcionar de um sono relaxado. Pode ser realizada em sessões de 60 ou 90 minutos, sendo uma massagem de corpo inteiro onde todos os membros são trabalhados.

As técnicas utilizadas nas diferentes terapias partem de ensinamentos Ayurvédicos originários do Sri Lanka – formas naturais de preservar a saúde e curar o corpo, durante toda a vida –, que por ser uma ilha ficou protegida de outras influências e manteve até hoje a mais pura prática tradicional desta filosofia de vida.

Através destes tratamentos, o spa do Boeira Garden Hotel Porto assume-se assim como um refúgio de tranquilidade e bem-estar, sempre em pleno contacto com a natureza.

Um oásis no centro da cidade perfeito para as férias de verão

O novo programa do spa do Boeira Garden Hotel Porto vem assim reforçar o posicionamento da unidade hoteleira como um pequeno oásis no centro da cidade.

Inserido no amplo jardim centenário da Quinta da Boeira, o hotel de cinco estrelas destaca-se pelos quartos contemporâneos, com amplas suites, uma área lounge separada e piscina exterior.

Sublinhe-se ainda o restaurante Raízes, cuja oferta gastronómica tem por base a cozinha tradicional portuguesa com um toque de contemporaneidade.

E por falar em comida, o brunch, disponível aos domingos e feriados, contempla uma seleção de pastelaria – servida com manteiga e compotas caseiras –, incluindo também ovos benedict, florentine ou royal, french toast e panquecas.

O brunch do Boeira Garden Hotel integra ainda no menu sumo de laranja natural e uma flûte de espumante e está disponível por 25 euros por pessoa ou por 48 euros no caso de duas pessoas.