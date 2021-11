Nascida em Estremoz, Matilde Cid absorveu as influências do pai, fã de jazz, blues e bossa-nova e da mãe, amante de fado, para criar um estilo único, onde observamos a fusão de todos estes estilos.

Quando se instalou em Lisboa, Matilde Cid descobriu a verdadeira essência do fado nas melhores casas da especialidade e terá sido na capital que iniciou o seu percurso, junto de algumas das maiores referências na área. Em 2019, editou o seu primeiro disco de originais “Puro”, produzido por Diogo Clemente e nomeado para “Melhor Disco de Fado” nos Prémios PLAY – Prémios da Música Portuguesa em 2020.

LouQura Rua Coelho da Rocha, nº 110, Lisboa Contactos: tel. 915 602 947; e-mail louqura@quasenacidade.pt

A 12 de dezembro, entre as 15h00 e as 19h30, a fadista sobe ao palco do LouQura. Nesse dia, a casa lisboeta colocará em pausa o funcionamento normal da cozinha, ainda que mantendo os almoços e jantares como de costume, para que os clientes possam assistir ao espetáculo de Matilde Cid, acompanhados de petiscos variados, como tábuas de queijos, enchidos e a carta de bebidas.