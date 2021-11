Rabanadas, castanhas e queijo na chapa entre as novidades na ementa da Casa de Pasto da Palmeira

Na Casa de Pasto da Palmeira o convite é para “saborear sem pressa, ao ritmo dos barcos que vagueiam pelo rio. É raro o copo de vinho faltar à mesa e os serões tendem a ser descontraídos, com petiscos daqui e de acolá”.

Situada em plena Foz do Douro, a Casa de Pasto da Palmeira mantém-se fiel ao seu registo de tapas de partilha agora que apresenta a ementa de outono/inverno. Petiscos da autoria do chefe de cozinha João Pupo Lameiras, para saborear no terraço com lareira ou interior.

Castanhas fritas, manteiga e flor de sal. Casa de Pasto da Palmeira

Nas “Coisas da Tasca” a Casa da Pasto da Palmeira adicionou à carta os Ovos verdes de atum (3 euros) e as Castanhas fritas, manteiga e flor de sal (5 euros). Na secção “Frias, Quentes e Boas”, as sugestões recaem na Sopa cremosa de cebola com tosta de queijo de ovelha (5,50 euros), o Choco frito com maionese de alho (8 euros) e o Queijo na chapa, pera bêbada, folhas verdes e nozes (8 euros).

Já nos “Pratinhos” o destaque vai para o Cevadotto de cogumelos (9 euros), Bochechas de porco com puré de castanhas (13 euros), Bife de atum três pimentas com bimis (12 euros) e o Naco da vazia com setas grelhadas, alho e “molho da posta” (14 euros).

Cevadotto de cogumelos. Casa de Pasto da Palmeira

Os “Doces” também reservam algumas novidades, nomeadamente a Rabanada com doce de ovos e redução de Porto com gelado de queijo de ovelha (7 euros), e a Desfeita de frutos vermelhos, limão e suspiros (6 euros).

Casa de Pasto da Palmeira Rua do Passeio Alegre, nº 450, Porto Contacto: Tel. 911 074 336

A Casa de Pasto da Palmeira possui esplanada e encontra-se aberta de segunda-feira a domingo (12h00 às 22h30), ao almoço, tarde e jantar.

O restaurante aceita reservas, através do telefone 226 168 244, e apresenta os serviços de delivery e take-away.