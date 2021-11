Se já sente o frio mas contínua com vontade de espairecer e conviver com os amigos pode optar por espaços mais acolhedores e resguardados.

A pensar na descida de temperatura a Wikinight, guia da vida noturna em Portugal que agrega várias vantagens para as saídas à noite em segurança- tais como QR Code com o certificado digital, registo nas guest lists ou métodos de pagamento online - dá algumas sugestões de bares onde pode celebrar as noites frias de inverno.

Dentro das várias sugestões acolhedoras dedicadas ao inverno, que a plataforma oferece, destacam-se alguns bares em Lisboa:

Casa do Fauno

Situada no coração da Serra de Sintra, em pleno contato com a natureza, este bar medieval é palco de diferentes atividades como noites de quiz e concertos e já pode contar com uma acolhedora lareira acesso no interior.

Cinco Lounge

Bar sofisticado no Príncipe Real, onde vai poder saborear uma grande diversidade de cocktails criados especialmente para esta estação mais fria e feitos com produtos de qualidade.

The Beer Hunter

Na zona de Oeiras e São Julião da Barra, tem a possibilidade de visitar, o The Beer Hunter. Um bar com diferentes salas vintage, onde pode disfrutar de um bom copo de vinho acompanhado de umas tapas, enquanto joga um jogo tradicional ao som de música ao vivo.

Pavilhão Chinês

Este bar promete alargar os seus horizontes culturais, pois a estrutura e decoração transportam-nos para um museu, onde se pode ouvir o melhor da música portuguesa: o Fado.