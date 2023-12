1. Uma sessão de cinema em família nas salas mais tecnológicas do país

2. Descubra os vinhos de Trás-os-Montes numa prova na capital

Se é apreciador de vinhos, no próximo fim de semana, Lisboa vai receber Trás-os-Montes em Prova, um evento que pretende trazer para a capital o que de melhor se produz nas sub-regiões de Chaves, Valpaços e Planalto Mirandês

Organizado pela Comissão Vitivinícola Regional de Trás-os-Montes (CVRTM), ao longo de dois dias os visitantes vão poder conhecer cerca de 20 produtores diferentes e provar mais de 120 vinhos desta região localizada a Norte.

“Trás-os-Montes tem-se vindo a afirmar, pela sua tradição e história, no panorama vitícola português. Pequena, rica e muito sui generis no setor, a região é crescentemente reconhecida pela diversidade dos seus solos, xistosos e graníticos, que dão origem a vinhos absolutamente incríveis, quase sempre disponíveis em reduzidas quantidades e com elevada qualidade, que espelham bem a complexidade da região e de um terroir único, no panorama nacional.” afirma o presidente da CVRTM, Francisco Ataíde Pavão, em comunicado e acrescenta ainda que: “Os vinhos de Trás-os-Montes merecem ser (re)conhecidos, dentro e fora de portas; merecem ser bebidos em todas as mesas, em todo o mundo; e merecem ainda ter uma maior visibilidade já que, orgulhosamente, cativam os consumidores e não desiludem quem se atreve a provar.”

O Trás-os-Montes em Prova vai realizar-se nos dias 9 e 10 de dezembro no Hotel Marriott, em Lisboa, entre as 15h00 e as 20h00. Os bilhetes custam 10 euros e podem ser adquiridos online e nos locais habituais.

3. Viva a magia da época e dê um salto ao 'Natal no Palácio Encantado'

Durante três dias, o Palácio Marquês de Pombal vai vestir-se a rigor para receber mais uma edição do 'Natal no Palácio Encantado' que junta diversão, música, dança e gastronomia.

Este evento, que este ano tem como tema principal 'O brinquedo', conta com uma programação natalícia que certamente irá conquistar todos os membros da família. Para além de os mais novos poderem conhecer de perto brinquedos que marcaram diferentes gerações, vão poder assistir a sessões de cinema, ouvir contos de Natal, participar em oficinas de culinária e desfrutar de espetáculos de dança.

Para aqueles que ainda tiverem energia depois de um dia cheio de ativididades, podem ainda dar um salto até à pista de gelo ou insufláveis instalados neste espaço do município de Oeiras onde ainda poderá andar de comboio ou carrossel.

Com entrada gratuita, o 'Natal no Palácio Encantado' realiza-se nos dias 8, 9 e 10 de dezembro no Palácio Marquês de Pombal, em Oeiras.

Consulte toda a programação aqui.

4. Passe pelo Hotel Ritz e visite a instalação criada por Joana Astolfi

Pelo segundo ano consecutivo e de forma a dar as boas-vindas ao Natal, o Studio Astolfi foi desafiado pelo Ritz Four Seasons Hotel Lisboa a criar uma instalação que celebrasse esta época do ano.

Wanderlust foi o nome escolhido para a intervenção artística com a assinatura do Studio Astolfi e que pretende evocar as memórias de infância do Natal. Pegando na magia dos parques de diversão, a roda-gigante foi escolhida para ser a figura central deste projeto e onde o visitante pode descobrir oito cenários únicos no interior dos bancos desta estrutura.

"Cada um ostenta um cenário natalício, desde uma família na ceia de Natal a outro cheio de presentes em que uma girafa espreita por entre os embrulhos”, refere a artista e arquiteta Joana Astolfi sobre esta peça que pode ser visitada no lobby do hotel durante cinco semanas. "Com todo o respeito por todo o legado histórico e o património artístico do Ritz, gosto de colocar uma peça mais contemporânea ao lado de uma tapeçaria do Almada Negreiros, por exemplo, porque cria uma analogia estimulante no mundo da arte. É também extraordinário ver as portas do Ritz abrirem-se para o mundo nesta altura e perceber que muitas pessoas visitam o hotel para verem as peças que desenvolvemos e que, de outra forma, não visitariam”.

A intervenção artística Wanderlust do Studio Astolfi, instalada no Ritz Four Seasons Hotel Lisboa, pode ser visitada entre 30 de novembro e 7 de janeiro de 2024.

5. Feira do vinil, mercado artesanal e pista de gelo animam o UBBO

De forma a experienciar a magia do Natal na sua plenitude e em família, o UBBO, considerado o maior shopping resort do país, e o The Hood, hub cultural, artístico e criativo situado na praça central deste espaço, juntaram-se para lhe trazer uma programação repleta de atividades gratuitas para fazer durante o mês de dezembro.

Para adoçar a mesa de Natal ou presentear o guloso da família, pode passar pelo Mercado de Natal, instalado na praça central deste espaço, onde poderá descobrir doces típicamente portugueses e diferentes produtos artesanais. Em funcionamente até dia 24 de dezembro entre as 10h00 e as 20h00.

Se é fã de música e coleccionador de vinis, não deve deixar de passar pela Feira do Vinil que está de regresso para mais uma edição. Neste espaço, que conta com a colaboração da loja RESTART, vai poder adquirir discos de vinil de alguns das suas bandas de eleição e, quem sabe, fazer alguma compra de última hora para colocar no sapatinho. A melhor parte é que 10% das receitas desta iniciativa, que vai estar a decorrer no THE HOOD até 20 de dezembro entre as 12h00 e as 20h00, revertem a favor da associação de solidariedade social Espaço Nova Vida, que tem como missão o combate ao isolamento e promoção da justiça social.

Para os mais pequenos também não faltam opções para viverem esta época em grande. Até dia 23 de dezembro, pode fazer uma visita ao Pai Natal, que vai estar no átrio deste espaço comercial diariamente, e pemitir que os seus filhos entreguem pessoalmente a sua carta de Natal.

Para um momento de diversão em família, pode sempre passar pela famosa pista de gelo do UBBO Ice Resort e tentar a sua sorte. Este espaço vai estar aberto até 14 de janeiro e o bilhete tem um custo de 5 euros. Para mais informações, clique aqui.