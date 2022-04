Sem planos para a Páscoa? 25 programas irresistíveis que ainda vai a tempo de reservar

Depois das restrições impostas pela pandemia viral de COVID-19 nos últimos dois anos, este ano são muitos os que pretendem celebrar a quadra pascal fora de casa, preferencialmente com um grupo familiar mais alargado. Também é o seu caso mas ainda não decidiu o que fazer? De norte a sul do país, sem esquecer as ilhas, não faltam, espaços e atividades para momentos de escape nem ementas especiais repletas de iguarias irresistíveis. O difícil vai ser escolher.

1. Escape rural

Numa pequena e pacata aldeia que em tempos foi uma propriedade agrícola, nos arredores de Chaves, a Casas Novas Countryside Hotel SPA & Events propõe dois programas pascais especiais que são também uma oportunidade para conhecer o novo restaurante que esta unidade hoteleira de quatro estrelas acaba de inaugurar. Além de duas noites de estadia, também incluem um almoço de Páscoa com o melhor que a gastronomia da região tem para oferecer.

Um dos programas contempla também 20% de desconto em tratamentos no novo spa que o requintado hotel de quatro estrelas de Casas Novas abriu no início do ano. A possibilidade de colher ervas campestres para incorporar nos óleos das massagens, num passeio pelo campo que se faz em cerca de 60 minutos, é um fator diferenciador. Se não lhe apetecer andar, tem acesso gratuito à piscina interior, à sauna, ao banho turco e ao jacúzi.

2. Vivência vínica

Define-se como um hotel de experiências vínicas. A beleza natural da propriedade onde foi construído é marcada pelas vinhas, que desempenham um papel fundamental para quem procura um espaço para relaxamento total. A dois ou em família, as energias são revigoradas e o stresse do dia a dia facilmente esquecido após uma estadia no Monverde – Wine Experience Hotel, localizado na Quinta de Sanguinhedo, em Telões.

Nos arredores, Amarante, o castelo de Guimarães, a ecopista do Tâmega e o Douro Vinhateiro são algumas das atrações turísticas próximas. Também pode explorar a região dos vinhos verdes em passeios privados em viaturas clássicas. Mas não precisa de sair desta unidade hoteleira de quatro estrelas localizada para usufruir de momentos bem passados. Além da piscina interior e do circuito de jacúzi, há massagens relaxantes e provas de vinho.

3. Tranquilidade absoluta

O The Wine House Hotel da Quinta da Pacheca, situado em Cambres, no distrito de Viseu, foi considerado, no início de 2022, o melhor enoturismo do ano. Vocacionado para o turismo gastronómico e enológico, foi aumentado e modernizado nos últimos anos, sem todavia perder a sobriedade e elegância que desde sempre o caracterizou. Rodeado de vinhas, convida a passeios e a experiências gastronómicas inesquecíveis.

As provas de vinho são incontornáveis, tal como a visita à propriedade, repleta de histórias e curiosidades. Uma das principais atrações são, todavia, os wine barrels, o arrojado projeto arquitetónico de suites em forma de pipos de vinho que veio reforçar, com originalidade, a oferta enoturística. A paisagem recortada pelas videiras cria um ambiente idílico e romântico, uma experiência única que nunca mais se esquece.

4. Evasão gastronómica

Entre os dias 15 e 17 de abril, são muitas as atividades propostas pelo Lamego Hotel & Life, o único hotel quatro estrelas da região banhada pelo rio Douro edificado dentro de uma quinta com três hectares de vinha, olival e jardins, com piscinas, um spa, um restaurante e uma fabulosa vista sobre uma planície, um vale que muitos consideram encantado. O programa especial de Páscoa inclui provas de vinho e de presunto e um workshop de chocolate.

Além da degustação de doces conventuais da região, também estão previstos concertos e até uma sessão de meditação no Marieta Life Spa, o novo spa com banho nórdico que esta requintada unidade hoteleira inaugurou o ano passado. Moderno e muito luminoso, o novo refúgio de bem-estar surpreende pelos traços arquitetónicos, pela leveza dos materiais naturais usados, pela vista para o vale, pelo design da piscina interior, com água a 31º C.

5. Passeio no rio

No antigo lugar de Monchique, na zona ribeirinha do Porto, o convento da Madre Deus de Monchique foi, entre 1538 e 1834, um espaço de reclusão e de oração feminino pertencente à Ordem dos Frades Menores e à Província de Portugal da Observância. Nos primeiros dias de agosto de 2020, deu origem ao NEYA Porto Hotel, um luxuoso hotel de quatro estrelas com um restaurante, um sky bar com lounge, um business center, um kids club e três salas de eventos.

A sugestão desta unidade hoteleira para a celebração desta quadra é um programa especial que contempla três noites de estadia para um casal com uma criança e uma caça aos ovos na manhã de domingo, seguida do tradicional almoço de Páscoa e de um passeio de barco para observar de perto seis das pontes que cruzam o rio Douro. Aderindo ao programa de fidelização NEYA Exclusive, tem um desconto adicional de 5%.

6. Experiência imersiva

O Chic&Basic Gravity Hotel, no Porto, localizado no número 48 da rua das Oliveiras, é diferente de todos os outros. Além de ser a primeira unidade hoteleira que desafia as leis da gravidade, com uma piscina invertida, sapatilhas coladas no teto, vasos de plantas virados ao contrário e letras que pairam no ar, também tem lançado programas disruptivos. Esta Páscoa, todos os hóspedes que fiquem lá hospedados podem ganhar descontos, bebidas no bar e/ou refeições no restaurante Valentina's.

Para se habilitarem, só precisam de um telemóvel, de alguma capacidade de observação e de muita imaginação para encontrar os ovos virtuais que estão estrategicamente escondidos pelo hotel. Cada um deles tem um código QR que revela o prémio a ser atribuído. Situado numa das zonas mais animadas da cidade do Porto, o Chic&Basic Gravity Hotel disponibiliza 70 quartos com um design moderno e minimalista especialmente criado a partir do conceito de gravidade.

7. Refúgio urbano

A localização na avenida da Boavista, o coração do centro de negócios e financeiro da segunda maior urbe do país, é a escolha perfeita para uma visita à cidade. Requintado e surpreendente, o Porto Palácio Congress Hotel & Spa, uma das unidades hoteleiras da empresa The Editory Hotels, a nova chancela da Sonae Capital Hotelaria, é o refugio urbano perfeito com um ambiente único concebido para oferecer uma experiência completa de tranquilidade.

8. Degustação sensorial

Inaugurado em fevereiro de 2020, é o mais recente projeto da coleção Torel Boutiques. Uma homenagem aos escritores e aos poetas portugueses, o Torel Palace Porto inspirou-se numa das obras mais emblemáticas de José Saramago, "Ensaio sobre a cegueira", para batizar o restaurante Blind. O menu Blind Emotions, composto por 8 ou 10 momentos, com ou sem harmonização vínica, é uma experiência arrebatadora.

Aliando as características de um palacete com um estilo clássico ao conforto e à comodidade da decoração contemporânea que os tempos de hoje exigem, o Torel Palace Porto é um hotel de cinco estrelas pronto a desafiar os cânones instituídos. O elemento decorativo mais surpreendente, uns cubos gigantes inteiramente forrados a espelho, parecem uma instalação artística, mas têm uma função muito precisa. São as casas de banho.

9. Mergulhos revigorantes

Em Penalva de Alva, no concelho de Oliveira do Hospital, o Aqua Village Health Resort & Spa, eleito o melhor resort cinco estrelas de águas termais do mundo nos Haute Grandeur Global Excellence Awards, sugere uma Páscoa de luxo, a dois ou em família. De 15 a 17 de abril, relaxar em ambiente de (grande) requinte é a palavra de ordem. Para além de massagens a experimentar, há menus de degustação com harmonização de vinhos a saborear, banhos de jacúzi privativos a vivenciar e muito mais.

10. Regresso ao passado

No lugar de Trebilhadouro, em Rôge, no concelho de Vale de Cambra, o projeto de turismo rural Traços d'Outrora devolveu a vida a uma aldeia que estava votada ao abandono. Hoje em dia, os seus dinamizadores convidam todos os hóspedes a experienciar hábitos e costumes de antigamente. Para além de ver fazer pão em forno a lenha, também é possível dormir numa casa de pedra, passear pela natureza circundante, meditar no meio do verde e/ou até adormecer com o crepitar da lareira.

11. Refeição com vista

Localizado numa das margens da albufeira de Castelo de Bode, no Ribatejo, com uma vista privilegiada para o azul das águas do rio Zêzere, o hotel Segredos de Vale Manso é o escape perfeito para uns dias de descanso. Para esta Páscoa, além de um programa especial com duas noites de alojamento, esta unidade hoteleira de quatro estrelas está a preparar um almoço especial que tem uma trouxa de camarão com massa filo como entrada. Bacalhau com crocante de broa e borrego assado no forno com batatas e legumes são os pratos principais do menu pascal, que conta ainda com um bufete de sobremesas.

12. Brunch pascal

Mudou de nome, de decoração e de conceito, mas continua a apostar numa gastronomia refinada de matriz portuguesa para conquistar os que se atrevem a experimentá-lo. O antigo AdLib, o restaurante do hotel Sofitel Lisbon Liberdade, em Lisboa, chama-se agora Matiz. Apesar de decorado com cores escuras, está mais luminoso e elegante. O alemão Daniel Schlaipfer continua a ser o chef executivo deste espaço de restauração sofisticado e cosmopolita.

Para esta quadra, o cozinheiro preparou um brunch especial, disponível no domingo entre as 12h30 e as 15h30. Além de ostras e de mexilhões ao vapor, a refeição inclui sapateira recheada, ceviche de atum, salada de polvo, presunto e chouriço de Barrancos, queijos portugueses e franceses, creme de mariscos, bacalhau fresco confitado, carré de borrego e um live cooking com gambas, amêijoas, massa e risoto. A lista de sobremesas também é grande.

13. Menu sofisticado

Festejar a Páscoa com uma deslumbrante vista para o rio Tejo num cenário de requinte e elegância é a proposta do Sud Lisboa Terraza, um dos espaços de restauração mais internacionais da capital. O menu que o chef executivo do espaço, Patrick Lefeuvre, elaborou está disponível a partir de Sexta-Feira Santa, dia 15 de abril, até ao Domingo de Páscoa, 17 de abril, apenas no horário de almoço, para grupos de duas a oito pessoas.

A abrir, uma seleção de charcutaria e uma proposta com (muito) sabor a mar, ostras e gambas ao natural com recheio de sapateira. Lombo de bacalhau grelhado à siciliana e coxa de cabrito de leite e arroz de miúdos são os pratos principais preparados pela equipa do chef do do Sud Lisboa Terraza. Para a sobremesa, para além de uma crème brûlée, vai ser servido o Sud Tiramisù, o Sud Cioccolato e um shot de fruta marinada.

14. Mimos para a alma

Um brunch especial, uma caça ao ovo de chocolate para os miúdos e tratamentos de pele com amêndoas no spa para os graúdos são as propostas do InterContinental Cascais-Estoril, um hotel de cinco estrelas com uma vista privilegiada para a praia das Moitas, no Monte Estoril. A atividade infantil está apenas disponível apenas para os filhos de clientes hospedados. O acesso ao spa, aberto a toda a gente, está todavia sujeito a disponibilidade e a reserva prévia.

15. Doçaria aprimorada

O chef pasteleiro do The Oitavos, Joaquim Sousa, volta a surpreender os mais gulosos esta quadra. Depois das iguarias doces que criou para o Natal, o bolo rainha com folhas de ouro e o tronco de Natal de chocolate e frutos vermelhos, aposta agora num folar de massa lêveda enrolada, regado com uma calda de canela e erva-doce e decorado com amêndoas e flocos de ouro. Também há pão de ló e, para os mais novos, coelhos de chocolate.

Para o domingo de Páscoa, esta unidade hoteleira, localizada na Quinta da Marinha, em Cascais, também propõe um almoço bufete especial, idealizado pelo chef Cyril Devilliers em parceria com o chef pasteleiro Joaquim Sousa. A seguir ao almoço, há caça aos ovos para as crianças. Se optar por ficar hospedado neste luxuoso hotel de cinco estrelas, também há um pacote especial com uma surpresa doce no quarto e acesso à balneoterapia.

16. Sabores de inspiração francesa

Setúbal é uma cidade famosa pelo choco frito, pelo peixe fresco e pela caldeirada à setubalense, especialidades gastronómicas que não deixam ninguém indiferente. Esta Páscoa, para fugir à rotina, nada melhor do que variar e partir à (re)descoberta do Peixoco, um restaurante onde se pode saborear o melhor da costa portuguesa pela mão da chef francesa Constance Bauer, com o privilégio de ter uma sedutora vista direta para o mar.

No dia 17, Domingo de Páscoa, as entradas incluem charutos de borrego, iogurte e tahini e uma confeção de espargos com ovo, salicórnia e beurre blanc. Borrego no fogo com molho de ervas, legumes grelhados e batata na brasa é o prato principal que a cozinheira gaulesa propõe. A fechar, há charlote de morangos e chocolate branco e bombons caseiros de chocolate negro com 70% de cacau, chocolate branco e manteiga de amendoim.

17. Celebração equestre

Integrado na Coudelaria de Alter, a mais antiga do mundo, o Vila Galé Collection Alter Real - Resort Equestre, Conference & Spa é uma unidade hoteleira de quatro estrelas com um caráter distintivo e diferenciador. Para além de 77 quartos, integra duas piscinas exteriores de adultos e uma infantil, um spa com piscina interior aquecida, um restaurante de gastronomia regional e um bar. Tem também biblioteca, duas salas de reuniões e um salão de eventos.

Este hotel de charme alentejano é dedicado à temática equestre da coudelaria, casa do cavalo puro-sangue lusitano. Além de uma visita guiada às cavalariças, pode andar a cavalo. Existem também aulas de volteio, lições de equitação, atrelagem e passeios. Localizado em plena Herdade da Tapada do Arneiro, com cerca de 800 hectares, é o espaço perfeito para um piquenique no campo. Os mais novos deliram com o Museu de Falcoaria, instalado no local.

18. Paladares de outrora

Uma celebração dos assados de Páscoa no forno a lenha à antiga. Esta é a proposta do Torre de Palma Wine Hotel, em Monforte, no Alentejo. Para o almoço de domingo de Páscoa, esta unidade hoteleira propõe, como entradas, um folar de enchidos Dona Otávia, pão de fermentação natural de trigo alentejano, queijo de meia cura de Serpa e ovos de codorniz com piso de coentros. A entrada é uma canja rica de caça de aves feita num pote de barro.

Como pratos principais, o chef Miguel Laffan sugere um bacalhau de cura especial Lugrade de inspiração espiritual gratinado nas brasas e um borrego jovem de Monforte assado lentamente no forno a lenha com batatinhas assadas e grelos. Boleima, sericaia, encharcada e pão de rala são as especialidades gastronómicas escolhidas para terminar a refeição em beleza. Equitação, passeios de bicicleta e tratamentos de spa são outras das propostas.

19. Requinte monástico

A origem do convento do Espinheiro está ligada a uma lenda antiga, a aparição da imagem de Nossa Senhora do Espinheiro sobre um espinheiro, no início do século XV. Em 1412, foi mandada edificar uma ermida em honra da religiosa e, dada a crescente importância deste local como ponto de peregrinação, no ano de 1458, durante o reinado de D. Afonso V, foi fundada a igreja e, posteriormente, o convento, que viria a ser habitado por monges da Ordem de São Jerónimo.

Nos dias de hoje, o Convento do Espinheiro Historic Hotel & Spa, em Évora, é uma referência na hotelaria de luxo nacional a nível internacional. Além de restaurantes e bares, integra oito hectares de espaços exteriores, muitos deles com jardins. A piscina interior e a piscina exterior são duas das atrações mais procuradas, tal como o ginásio, o parque infantil e os campos de ténis e padel. As propostas gastronómicas elaboradas pelo chef Jorge Peças também são incontornáveis.

20. Retiro idílico

Fundado por Chitra Stern e Roman Stern, um casal de estrangeiros que se enamorou pelo nosso país, o Martinhal Sagres Beach Family Resort é um local idílico que surpreende pela variedade e pela versatilidade dos espaços que disponibiliza. Situado num parque natural protegido, este hotel de cinco estrelas do grupo empresarial Martinhal Resorts conta uma seleção de vilas de luxo pensadas para responder às necessidades das famílias de hoje.

21. Pausa pitoresca

Férias genuínas e privacidade junto ao mar, numa das praias mais tranquilas e discretas de Portugal, é uma das promessas do Salema Beach Village, uma das unidades hoteleiras que o grupo empresarial NAU Hotels & Resorts detém no Algarve. Inaugurado em 2016, está situado a escassos metros da praia da Salema, em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, já considerada pelo prestigiado jornal britânico The Guardian a décima-quinta melhor praia do mundo.

22. Fuga culinária

O AP Eva Senses, um hotel de quatro estrelas localizado em pleno centro de Faro, propõe um almoço bufete com bacalhau com broa, galinha assada com arroz de miúdos, lombinhos de porco com amêijoas e cabrito à padeiro e muitas outras iguarias. Antes ou depois de um passeio a pé pela capital algarvia ou até de um passeio de barco a uma das ilhas circundantes, pode também desfrutar de momentos relaxantes no spa desta unidade hoteleira.

23. Exclusividade palpável

É mais uma grande e imponente residência do que um hotel. Situado no sotavento algarvio, no ponto mais a sudoeste de Portugal, ancorado na margem do rio Guadiana, o Grand House faz (quase) fronteira com Espanha. Esta requintada unidade hoteleira da era da belle époque foi o primeiro boutique hotel de cinco estrelas a abrir na região na histórica cidade de Vila Real de Santo António, recuperando um edifício que foi originalmente edificado em 1926.

Cheio de recantos, de bibliotecas e de espaços para se aninhar a ler um livro, o o Grand House propõe quartos revestidos de luz natural e (muitas) histórias. As 34 habitações que disponibiliza estão cuidadosamente decorados com detalhes de época, sancas ornamentadas e candelabros de cristal. O restaurante e o bar são dois espaços de paragem obrigatória, tal como o Grand Beach Club, um espaço descontraído com bar, restaurante e piscina.

24. Gastronomia regional

Ao longo dos anos, o edifício rosa vívido de influência romântica que hoje acolhe o 1905 Zino's Palace serviu diferentes propósitos. Foi a residência de veraneio da família nobre Zino, uma escola prática e elementar de agricultura e até uma escola primária. Dada a sua singularidade arquitetónica, o governo regional da Madeira renovou por completo o palácio, em 2002. Hoje, é um hotel com nove quartos, restaurante, piscina exterior, bar e um pátio grande com zonas de esplanada.

As habitações, decoradas em tons pastel, algumas delas com vista de mar, aliam a traça e o conforto contemporâneo a detalhes de glamour de outrora. Situado na Ponta do Sol, a apenas 22 quilómetros do Funchal, é o local perfeito para uma escapada na maior ilha do arquipélago. O restaurante, onde não faltam especialidades gastronómicas como os filetes de peixe-espada panados com molho de maracujá e banana, é um dos melhores sítios para assistir ao pôr do sol.

25. Escapadela memorável

Localizado na maior ilha dos Açores, São Miguel, um local deslumbrante onde é possí­vel usufruir de experiências memoráveis e de cenários de beleza natural incomparáveis, o Azoris Royal Garden Leisure & Conference Hotel fica a poucos metros do centro histórico de Ponta Delgada, a capital do arquipélago. O jardim zen, as duas piscinas, o spa e o wellness center, com jacúzi, banho turco, sauna e ginásio, são alguns dos pontos de interesse.

Esta unidade hoteleira de cinco estrelas integra ainda uma sala de jogos e um campo de ténis. Para esta quadra festiva, preparou um almoço pascal bufete com uma ementa (muito) especial. Além de uma mesa de entradas e de sobremesas variadas, o menu inclui especialidades gastronómicas como polvo assado à moda antiga, perna de borrego no forno com mel e alecrim, frango no forno com cogumelos e bacon e ainda peixe açoriano com limão e alcaparras.