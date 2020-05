Passar o dia dos museus com a Gulbenkian

Até 18 mai.

No ano em que se celebra o papel dos museus como espaços para a igualdade, inclusão e diversidade, o Museu Calouste Gulbenkian assina o Dia Internacional dos Museus com uma proposta de programação online variada. Conheça-a!

Comemore em Torres Vedras

18 mai.

No Dia Internacional dos Museus, são muitos os equipamentos que contemplam um conjunto de curiosidades que os mais pequenos gostam de visitar. Em Torres Vedras a festa faz-se com uma oficina infantojuvenil.

Dia Internacional dos Museus no MAAT

18 mai.

Nyege Nyege: Uma Nova Esperança é o primeiro capítulo do novo programa de música e som do MAAT, intitulado Terra Irada, que será apresentado por ocasião do Dia Internacional dos Museus. Saiba o que mais se vai passar neste dia.

Cinco Museus Unidos por “Um Mundo de Máscaras”

A partir de 18 mai.

O uso de máscaras está a marcar o ano de 2020. São o rosto visível da maior pandemia vivida pela atual geração em todo o mundo, mas a verdade é que as máscaras sempre fizeram parte da história da Humanidade. O Museu da Farmácia e mais quatro museus portugueses comprovam-no.

Reabertura com entrada gratuita no Museu Berardo

18 mai.

O Museu Coleção Berardo volta a abrir portas no dia 18 de maio e celebra o Dia Internacional dos Museus, no mesmo dia, com entrada gratuita para todos os visitantes.

"Que Dia é Hoje?" reabre Malaposta

19 mai.

Terminada esta primeira fase de emergência, o Centro Cultural da Malaposta reabre no próximo dia 19 de maio, com a exposição “Que Dia é Hoje?”.

À descoberta de Portugal

Visita virtual

Descubra Portugal, através dos seus museus, palácios e monumentos, num caminho nunca antes percorrido, no Google Arts & Culture.

Celebrar no Castelo de S. Jorge

Visita nas redes

Na semana dedicada aos museus, o Castelo de S. Jorge dá a conhecer o espaço do Núcleo Museológico e os seus objetos através das suas redes sociais.

Conhecer Serralves Online

Visita Virtual

Sole – Walk And Talk In Serralves é uma série de emissões vídeo de percursos orientados aos vários espaços de Serralves, onde pode conhecer melhor as exposições e o património arquitetónico e natural da Fundação, além de outras curiosidades de Serralves.

Open Call no Carmo

Até 18 jun.

Se tivesse a oportunidade de criar uma história sobre um momento que viveu em família no Museu Arqueológico do Carmo, como seria? E que momento escolheria? E como a contava?

Fórum da Maia reabre com exposição até setembro

19 mai. a 13 set.

Após o período de confinamento as Galerias do Fórum da Maia reabrem ao público no próximo dia 19 de maio com a exposição "Arte e Património - obras da Coleção da Câmara Municipal da Maia”, que estará patente até 13 de setembro.

Ofertas de capas de jornais bordalianos para visitantes

Até 31 mai.

O Museu Bordalo Pinheiro vai oferecer capas de jornais bordalianos aos visitantes com a data do seu dia de aniversário, a quem o visitar no Dia Internacional dos Museus.

