“Flores pelo Brasil” é um projeto de decoração brasileiro no qual conceituados profissionais de decoração são convidados a intervencionar espaços únicos e distintos, desenvolvendo diferentes expressões artísticas e florais de acordo com o seu estilo e criatividade.

E onde melhor para receber este projeto do que aquele que já foi palco de inúmeros eventos culturais e gastronómicos, que com a sua decoração e arquitetura singular, proporciona momentos distintos? No emblemático Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, que é a primeira localização, fora do Brasil, escolhida pelo projeto.

Se estiver a aproveitar uma pausa de férias de Páscoa, aproveite o próximo dia 12 de abril, para visitar o espaço uma vez que o “Flores pelo Brasil” vai estar aberto ao público para visita, entre as 14h e as 18h. São oito os espaços do hotel que vão ser alvo de uma intervenção através de formas de expressões florais dos sete decoradores associados ao projeto e que podem ser vistos em primeira mão.

Andrea Kapps, Daniel Cruz, Juan Azevedo, Paulo Perissoto, Naiane Carvalho, Dannilo Camargos e Harley Vix compõem a equipa de decoradores e floristas brasileiros que vão dar mais vida ao mobiliário e aos salões do Tivoli Palácio de Seteais.

Criado em 2020, em plena pandemia, este projeto teve por objetivo dar visibilidade à arte da decoração floral em eventos, numa altura em que tudo estava parado.

Para cada localização e espaço intervencionado foi desenvolvido um episódio que integra a websérie com o mesmo nome, “Flores pelo Brasil”. Espaços icónicos como a Fazenda Fortaleza em Taubaté, em São Paulo, o Hotel Belmond Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, o Belmont Hotel das Cataratas, na Foz do Iguaçu ou a Caza Wilfrido, no Gramado, foram alguns dos espaços que convidaram a equipa de decoradores e floristas a apresentar as suas criações florais.

Após o sucesso da primeira temporada, “Flores do Brasil” está de volta para uma nova edição, desta vez através da intervenção e gravação dos episódios em diferentes países europeus. Após a apresentação do projeto e das diferentes expressões artísticas no Tivoli Palácio de Seteais, em Sintra, a equipa de decoradores vai rumar até à Holanda, onde vai dar a conhecer a origem e as diferentes espécies de flores através de uma visita aos diferentes mercados e produtores de flores.

Todos os detalhes do projeto estão disponíveis na página @florespelobrasil.