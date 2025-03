Entre as 12h00 e as 20h00, o Forte de Gaia (Rua de Serpa Pinto n.º 60, Vila Nova de Gaia) convida todos os visitantes a descobrir arranjos florais de assinatura, pelas mãos de floristas de referência como Brancoprata, Coppa Flores, Nina Cruz e Mezzanine, enquanto brindam com os vinhos da região e desfrutam de um DJ set que dá ritmo à atmosfera perfumada e colorida.

O Forte de Gaia integra a Autograph Collection, da Marriott International e conta com design assinado pela designer Nini Andrade Silva. O hotel nasce inspirado na cultura e tradição vinícola da região, com elementos que remetem à produção de vinho - como tonéis, vinhas e tonalidades vínicas.

A unidade localiza-se no coração de Vila Nova de Gaia, próximo às caves de vinho do Porto e com vistas sobre o rio Douro e a cidade do Porto. O Forte de Gaia conta com 119 quartos e suites, incluindo duas signature suites, piscina, ginásio e serviço de spa no quarto. Dispõe ainda de seis salas de reuniões para eventos exclusivos e encontros corporativos.