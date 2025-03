O Penha Longa acaba de inaugurar uma nova loja da sua marca própria de chocolates artesanais The Chocolate by Penha Longa. Em época de renovações no resort, chegou o momento para abrir a loja de chocolates onde estão expostas e disponíveis todos as criações da marca liderada pelo chef Francisco Siopa, um apaixonado por chocolate e Chef Executivo de Pastelaria do Resort.

Siopa, juntamente com a sua subchefe de pastelaria, Inês Freitas, são os responsáveis pela criação e confeção de todas as coleções que agora se encontram reunidas na nova loja, entre as quais as One Bite, Arts, tabletes e a mais recente coleção de cookies.

Entusiasmado com esta abertura, Francisco Siopa afirma que “a abertura da The Chocolate by Penha Longa é a realização de um sonho: um espaço onde o chocolate é mais do que um ingrediente, é uma experiência. Queremos que cada criação conte uma história, que cada sabor desperte emoções e que os nossos clientes sintam a paixão e a dedicação que colocamos em cada peça. Este é um projeto que une tradição e inovação, sempre com a excelência que caracteriza o Penha Longa”.

As criações de chocolate com a assinatura de Francisco Siopa contam com cacau proveniente dos Cacaueiros Crioulos do México, Cuba e de São Tomé.

O novo espaço abre diariamente das 7h00 às 11h30 e das 15h30 às 22h30.