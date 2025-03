O grande destaque desta edição será para os ingredientes tradicionais da região - o mel e as nozes - que servirão de matéria-prima para as pastelarias Doce Lima e Pastelaria Liz. As duas confeitarias, que já são presença habitual neste evento, têm como objetivo superar o feito alcançado na edição de 2024, desafiando-se a produzir um bolo com mais de 216 metros de comprimento.

O evento, a 30 de março (14h30), irá acontecer no Choupal, um local pitoresco junto à zona ribeirinha da vila. “Esta é uma festa gastronómica destinada a todos os amantes da doçaria tradicional, que visa valorizar e dinamizar o comércio local, destacando o talento e a qualidade das pastelarias de Ponte da Barca”, informa autarquia de Ponte da Barca.

Além da oportunidade de saborear o bolo de mel, o evento contará ainda com animação. A partir das 10h00, haverá programas destinados às crianças, e, durante o dia, a música continuará presente com as atuações de Cláudia Martins & Minhotos Marotos, ao som das concertinas.