Visível da rua, esta é uma intervenção elaborada pelo francês Arthur Dorval, o artista que colaborou com a marca de cor Chromatic em França, Portugal e Espanha, lançada em 2019 no nosso país.

Com cores fortes, a obra é uma reinvenção pictórica da imagem geométrica que caracteriza o seu trabalho. Esta intervenção na fachada de um dos edifícios vem dar mais cor à zona onde a empresa é sediada - Sacavém.

Para a PPG Dyrup esta é “uma aposta diferente para uma renovação já há muito desejada. Para darmos um novo aspeto ao exterior das nossas instalações, não podíamos ficar apenas por mais uma pintura de branco. Quisemos algo mais arrojado, capaz de ser apreciado por parte dos residentes da zona e outros visitantes".

"Optámos por desafiar o Arthur Dorval, um artista conceituado mundialmente, por mostrar uma forte ligação à cor nos seus trabalhos e também pela relação que tem já com a PPG Dyrup, apoiando com a sua presença, em 2019, o momento do lançamento da marca Chromatic”.