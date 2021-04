Uma visita ao Palácio Frontreira

É capaz de ser um dos locais (escondidos) com mais charme e encanto de Lisboa. Se não vive em São Domingos de Benfica ou nas redondezas, é provável que não saiba que por ali se esconde um palácio do século XVII.

O local, que atualmente é uma Casa-Museu, "continua a ser habitado pelos descendentes de Dom João de Mascarenhas, o 1º Marquês de Fronteira, que mandou edificar o corpo principal da casa", pode ler-se no site oficial da Fundação da Casas de Fronteira e Alorna que está a receber visitas desde 5 de abril. Para além da beleza do Jardim Frontal, é impossível ficar indiferente à Galeria dos reis, onde é possível contemplar os bustos de alguns dos reis de Portugal, e aos azulejos que adornam toda a extensão do Terraço das Artes Liberais.

Ao longo dos anos tem sido palco de palestras, concertos e até grupos de leitura, sendo que em 2019, a Fundação começou a organizar passeios noturnos mensais aos jardins guiados pela historiadora Ana Paula Rebelo Correia (que atualmente estão suspensos).

Um almoço no Pap'Açorda

É no 1º andar do Mercado da Ribeira que está localizado um dos restaurantes mais emblemáticos da capital. O Pap'Açorda dispensa apresentações e, faça chuva ou faça sol, é o local ideal para almoçar ou jantar com vista privilegiada para o rio Tejo.

Polvo grelhado com batata a murro e grelos, açorda de gambas, costeletas de borrego grelhadas/ panadas com esparregado ou croquetes de vitela com arroz de tomate são algumas das opções disponíveis na ementa do estabelecimento cuja cozinha está ao comando da chef Manuela Brandão.

Se é fã de chocolate, não pode deixar de provar a mousse do Pap´Açorda que, devido à sua consistência e textura espessa, a torna única e na mais famosa de Lisboa. Um facto curioso é que esta sobremesa vem dentro de uma taça de inox e é servida à mesa pelo empregado.

Um passeio de Tuk Tuk por Lisboa

E que tal uma visita guiada pela parte velha da cidade para finalizar o dia? Um passeio de Tuk Tuk - que lhe oferece diferentes rotas - é uma boa oportunidade para conhecer (ou rever) alguns dos miradouros mais emblemáticos da capital - o de Santa Luzia, o das Portas do Sol e o da Senhora do Monte.

Ao longo de uma hora e meia irá passar pelo bairro da Graça e pelo Campo de Santa Clara, onde poderá fazer uma visita relâmpago à Feira da Ladra e ainda parar e apreciar a beleza e imponência do Panteão Nacional que se situa ali perto.

O passeio - que graças ao guia turístico lhe permite ficar a conhecer um pouco mais sobre a história de alguns destes locais - chega ao fim com uma passagem pelo típico bairro de Alfama, tendo como terminal a Praça do Comércio.