Promovido pela Fundação Varkey, o Global Teacher Prize Portugal é um prémio reconhecido internacionalmente como o “Nobel da Educação”. Atualmente, esta iniciativa chega a professores de 120 países, incluindo Portugal.

Nascido no seio da sociedade civil, é promovido pelas Mentes Empreendedoras, em parceria com a Fundação Santander Portugal. O objetivo é a celebração dos professores e a sua importância na sociedade, a partilha de boas práticas, de histórias inspiradoras e a promoção da inovação no ensino.

Pelo público-alvo em questão e pela sua missão concreta, centrada no impacto da educação, pela via do reconhecimento dos professores, a Estrelas & Ouriços associou-se prontamente a esta iniciativa enquanto media partner.

Global Teacher Prize

Para a diretora-geral da Estrelas & Ouriços, Madalena Nunes Diogo, “esta parceria enquadra-se no reforço do posicionamento da Estrelas & Ouriços como aliada de referência das entidades que apostam na educação como um setor chave para o desenvolvimento da sociedade e, em primeira análise, das famílias e das escolas”.

“Qual de nós não se lembra de um ou mais professores que tenham feito a diferença na sua vida? Esta iniciativa permite reconhecer um trabalho nobre de sentido de missão pelas nossas crianças e jovens, pelo que merece ser reconhecido”, acrescenta.

Até 3 de abril, qualquer pessoa pode recomendar um professor, do pré-escolar ao 12.º ano. O júri decide quem será reconhecido pelo seu trabalho diferenciado e inovador, com direito a um prémio de 30.000€, a investir na comunidade.

Para saber mais e recomendar um professor inspirador clique AQUI.

A missão da Estrelas & Ouriços

Estrelas & Ouriços

A Estrelas & Ouriços está posicionada no mercado como facilitadora da vida das famílias e das escolas, na identificação e divulgação de experiências culturais e lúdicas: no site, na revista mensal, WhatsApp, redes sociais (Instagram e Linkedin), newsletters dedicadas a famílias/escolas/parceiros e app.

Ao lado de vários players de comunicação, produz conteúdos diversos, nomeadamente para os pais e para as crianças, como é o caso do Expressinho, suplemento da Revista do jornal Expresso para os mais novos. Promove ainda conferências e ativações com empresas e escolas, com as quais tem canais de comunicação privilegiados.