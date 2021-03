Janeiro já lá vai, mas abril ainda é um bom mês para recomeços. Foi com isto em mente que o Holmes Place resolveu apostar no lançamento de uma campanha a pensar em todos aqueles que pretendem voltar a focar-se no seu bem-estar físico e mental e ajudá-los (em segurança) nos objetivos que ainda têm para alcançar em 2021.

Assim, está em vigor uma campanha especial onde é oferecido o valor da inscrição e ainda dois meses de mensalidade a todos os novos sócios. O objetivo é dar a oportunidade a quem não conhece os clubes de viver a experiência Holmes Place, que conta com 21 clubes espalhados por todo o país.

Recorde-se que desde o ano passado foram implementadas diversas medidas de segurança em todos os clubes, seguindo as normas da DGS para proteger todos os sócios e colaboradores da propagação da COVID-19.