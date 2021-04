Trazer um animal de estimação para casa pela primeira vez pode ser um momento emocionante, mesmo para quem já tem ou teve outros animais.

No entanto, é preciso assegurar que todas as necessidades do novo membro da família serão cumpridas e que nada lhe faltará, para que possa ter uma transição suave e adotar a nova casa como o seu lar permanente.

1. Se já tem outros animais de estimação em casa, dê-lhes tempo para se conhecerem

Ao trazer um novo animal de estimação para a família, estabeleça uma apresentação adequada com quaisquer animais de estimação atuais para ajudar a facilitar a transição. Se for adotar um cão, combine um encontro inicial num ambiente neutro fora da sua casa, recorrendo à utilização de coleiras. Os gatos precisam tipicamente de uma introdução mais gradual para se sentirem confortáveis.

Comece por manter os seus felinos em quartos separados com as suas próprias caixas de areia, mas deixe-os verem-se periodicamente através de uma janela de vidro para se habituarem a partilhar o espaço. Deixar que partilhem brinquedos é também uma boa ideia, pois irão habituar-se ao cheiro um do outro.

2. Proteja a sua casa e o seu carro

Os novos animais de estimação podem ser especialmente curiosos e, se forem jovens, vêm cheios de energia para saltar para superfícies altas ou espremerem-se em espaços pequenos. Garanta que as roupas, materiais de limpeza ou fios elétricos e outros perigos potenciais estão fora de alcance.

Crie também um espaço dedicado ao novo membro, com uma cama ou, por exemplo, um arranhador no caso dos gatos. Quanto ao seu carro, opte por ter uma cobertura de nylon para proteger os estofos sempre que forem passear.

3. Garanta as necessidades básicas

Antecipe sempre tudo o que vai precisar de ter em casa, antes do seu novo animal de estimação chegar. Quando o receber, tenha a sua própria caixa de areia, tijelas de comida e água, coleira de identificação, trela, tratamentos antiparaditários se necessário e um bom leque de brinquedos para que possa relaxar e adaptar-se bem ao novo ambiente.

4. Crie rotinas

A criação de uma rotina para as refeições do seu companheiro, pausas para a casa de banho e horas de brincar pode ajudar a facilitar a transição tanto para si como para o seu animal de estimação.

Tenha em mente que os animais mais jovens precisam tipicamente de ir mais frequentemente à casa de banho, bem como de fazer mais exercício. Quando forem passear, leve consigo uma bola para que possam brincar ao “busca”.

Fonte: Pmarché