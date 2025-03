António Dias, Médico Veterinário da Clinicanimal, clínicas veterinárias da Tiendanimal, apresenta algumas dicas que, de acordo com este profissional, “vão fazer a diferença no ambiente do gato. Proporcionar um ambiente seguro e estimulante é essencial para o desenvolvimento físico e emocional do animal. A utilização dos acessórios adequados, desde brinquedos interativos a camas confortáveis, contribui significativamente para a saúde e felicidade do animal, fazendo a diferença na sua adaptação e bem-estar”.

1. Alimentação e hidratação: essenciais para um crescimento saudável

Para que o seu gato tenha uma boa alimentação, é importante escolher um comedouro adequado, adaptado às suas necessidades e fácil de limpar. A hidratação é igualmente essencial e os bebedouros são uma excelente forma de estimular a ingestão de líquidos e assegurar uma boa saúde renal.

2. Higiene e bem-estar: caixa de areia e produtos de limpeza

A caixa de areia é essencial para manter a higiene do animal. Para os gatos mais jovens, uma caixa de areia aberta e de fácil acesso é ideal. Com o tempo, pode optar por modelos fechados para privacidade e controlo dos odores. Além disso, a escovagem regular do pelo, a limpeza dos olhos e dos ouvidos e os cuidados dentários são essenciais para a saúde do seu felino.

3. Conforto e repouso: um refúgio seguro para o seu gato

Os gatos precisam de um local confortável onde possam descansar em segurança. Camas acolchoadas, almofadas ou mesmo igloos são boas opções, dependendo da personalidade do seu animal. Assegurar um ambiente calmo e confortável contribui para o seu sentimento de segurança e bem-estar.

4. Entretenimento e desenvolvimento: arranhadores e brinquedos interativos

Para manter o seu gato ativo e estimulado, é essencial oferecer brinquedos interativos e arranhadores. Estes acessórios não só ajudam a evitar o tédio, como também promovem o exercício e o desenvolvimento mental, contribuindo para o bem-estar geral do seu gato.

5. Preparação para viajar: transportadores seguros e confortáveis

Quer se trate de visitas ao veterinário ou de viagens curtas, uma boa transportadora é indispensável. Modelos espaçosos e seguros ajudam o seu gatinho a sentir-se confortável e protegido em qualquer viagem.