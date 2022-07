Pronto para um fim de semana memorável? Escolha uma destas sugestões e parta à aventura

Enfrentar o desconhecido

Santa Maria de Lamas | hora do conto | 17 jul.: 10h-12h, 14.30h-16.30h | M/12

O Museu de Lamas tem uma proposta de hora do conto para as famílias. “A Viagem” de Francesca Sanna é o livro protagonista desta sessão, focada em refletir sobre a necessidade de deixar o que conhecemos para trás e percorrer milhares quilómetros, rumo a um destino longínquo. Uma história que aborda o tema da guerra de forma sensível e compreensiva.

Mar no grande ecrã

Cantanhede | festival de cinema | 16 a 22 jul. | M/6

O Marmostra – Festival Internacional de Cinema chega à Praia da Tocha, em Cantanhede. O evento nasceu como uma mostra de curtas-metragens, focada nos oceanos. Com quatro edições realizadas, converteu-se no local de estreia de mais de 300 pequenos filmes. O mar, as tradições, o ambiente e a biografia são os temas centrais deste ano.

Prontos para o rock?

Parque das Nações | festival de música | 14 a 16 de jul. | M/6

Nem o calor conseguiu parar o festival Super Bock Super Rock. Depois da alteração de lugar para o Altice Arena, a 26.ª edição do evento já arrancou, com três dias de música seguidos. A$AP Rocky, Foals, C. Tangana e Metronomy são algumas das cabeças de cartaz que marcam presença no Parque das Nações.

Cinema ao ar livre

Quinta das Conchas | cinema | 16 jul.: 21.45h | M/6

O festival de cinema ao ar livre CineConchas está prestes a terminar, mas não antes de exibir um último filme para toda a família. Com o objetivo de disponibilizar cinema gratuito para diversos públicos, exibe-se “Os Croods: Uma Nova Era”. A família pré-histórica mais divertida do grande ecrã nem sabe o que lhe espera.

Um rio de palavras

Faro | espetáculo | 16 jul.: 11h | M/3

O Auditório do Instituto Português do Desporto e Juventude apresenta a peça de teatro infantil “O Menino e o Rio”, encenado pela Estação de Letras. No centenário do nascimento de José Saramago, adaptam-se duas obras do autor para contar a história de um menino com uma enorme paixão por palavras.