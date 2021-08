O verão promete ser mais longo com setembro a oferecer dias quentes até ao seu final e, quem sabe, a bafejar outubro com calor. |

A época estival é prolongada e isso significa mais dias quentes, sol e diversão. Quer seja em escapadinha para descontrair dos dias intensos de trabalho e escola ou numas férias tardias, o Ohai Nazaré convida a um big splash.

Mergulhe nas 5 opções de diversões aquáticas para todas as idades e gostos ou nas praias da Nazaré, perto do resort. Fora de água, o espaço oferece muita animação.

Inaugurada em junho, o complexo de piscinas ecológicas feito de contentores marítimos reciclados é a mais recente sensação do resort. A piscina mais alta está a 6 metros de altura e, para além de ser possível mergulhar, faz ainda o efeito de cascata sobre as restantes que, em diferentes níveis e posições se encontram todas ligadas. Todas possuem aberturas transparentes (janelas) que permitem ao nadador poder mergulhar e observar a natureza em seu redor.

Piscinas ecológicas créditos: Ohai Nazaré

Do projeto à fabricação foram menos de dois meses, onde foram seguidos protocolos de qualidade e sustentabilidade, nos quais os materiais representam a sensação de uma nova era: tinta ecológica, iluminação LED de baixo consumo, paletes provenientes da reciclagem de plásticos dos oceanos, vidros de baixa emissividade entre outras inovações.

Para os pequenos que gostam de labirintos, o Parque Aquático é imperdível com os seus escorregas de água, repuxos e o surpreendente balde que despeja água sem avisar. Para os adultos que gostam de mergulhar mais tranquilamente, a piscina grande é perfeita e, depois de se molhar, pode secar num agradável espaço de espreguiçadeiras.

Parque aquático créditos: Ohai Nazaré

Os mais pequeninos têm uma piscina à sua medida: pouca profundidade e alguns pontos de escorrega e repuxos. Se o objetivo é relaxar totalmente, sugerimos uma escapadinha à piscina interior aquecida, de ambiente mais recatado e privado.

De forma a garantir diversão em segurança para todos, o acesso aos espaços de água é feito através de turnos de 2h em cada, perfazendo um total de 4h diárias nestes espaços, previamente reservados no dia do check in e mediante disponibilidade. Caso a capacidade máxima não tenha sido atingida, o horário é possível de prolongar.

Fora de água, a diversão continua. Até 19 de setembro há insufláveis, torneios de padel, jogos tradicionais e workshops ecológicos, entre muitas outras atividades que vão animar e desafiar todos.

E depois de dias tão intensos, descanse numa das acomodações do resort que são independentes, de acesso ao ar livre e totalmente equipadas.

As reservas podem ser realizadas através do website ou pelo e-mail booking.nazare@ohairesorts.com. Reservas sujeitas a marcação.