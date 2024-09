Para os papás com mais dificuldade de "desligar" , partilhamos, a seguir, uma lista com cinco situações em que talvez seja melhor não levarem os vossos filhos para esta unidade – é que existem muitas tentações e os mais novos vão querer acordar cedo para tomar o pequeno-almoço no buffet, socializar no kids club e mergulhar na piscina. E isto será só na parte da manhã... Imaginem quando descobrirem que existe um food truck a preparar cachorros quentes e uma máquina de pipocas... Para não falar do portão que dá acesso direto para a praia que é já ali, a cinco minutos a pé.

A precisar de férias das férias ou já a pensar numa escapadinha? Talvez o Pestana Blue Alvor Beach seja o destino perfeito para se despedir do verão. Nascido a partir do antigo e emblemático Pestana Delfim, é um hotel cinco estrelas com o necessário para dias despreocupados, de diversão e de relaxamento para toda a família.

Deste modo, não leve os seus filhos para o Pestana Blue Alvor Beach se...

1. Não planeia acordar cedo

Lamentamos dizer, mas, neste hotel, as crianças ficam entusiasmadas e com vontade de aproveitar o dia. Seja porque há um pequeno almoço diferente (que tanto pode ser continental como buffet) à espera delas – e do resto da família –, como porque querem participar nas atividades que decorrem no kids club, que podem ir desde alimentar peixes a jogos tradicionais, sem esquecer que vão querer escorregar para mergulhar na piscina infantil e saltar no insuflável.

Se der tempo ao longo do dinâmico dia, ainda poderão construir castelos na praia e apreciar as suas três formações rochosas bem como caminhar com a família e descobrir outras que ficam próximas, como a de Alvor e a da Prainha.

Praia dos Três Irmãos Uma das três grandes formações rochosas da Praia dos Três Irmãos créditos: Ana Oliveira

2. Se quer que planear as refeições do seu filho e não quer que coma fora de horas

É que, neste resort, as tentações são muitas e vão desde a oferta diversificada no buffet até à roulotte dos cachorros quentes junto à piscina, passando pela máquina das pipocas no bar (onde pode querer assistir a um jogo de futebol, colocar a conversa em dia ou escutar música ao vivo).

Se prefere que as refeições sejam planeadas e a horas certas, talvez esta unidade não seja para si. Aqui tem de abandonar o "papel de polícia", afinal, um all inclusive serve para relaxar e desfrutar.

Pestana Blue Alvor Beach (uso apenas no artigo) Bubbles Bar do Pestana Blue Alvor Beach créditos: Ana Oliveira

3. Se quer estar 24 horas sob 24 horas com as crianças

O risco de não conseguir estar todo o tempo da sua estadia com os seus filhos no Pestana Blue Alvor Beach aumenta assim que eles entram no Kids Club. É provável que os tente ir buscar, por exemplo, para ir até à praia e digam-lhe que preferem ficar no clube. O melhor é interiorizar que vai ter tempo a dois (se for com a sua cara-metade) ou só para si ou apenas com outros adultos.

Pestana Blue Alvor Beach Piscina exclusiva para maiores de 16 anos créditos: Ana Oliveira

4. Se não quer que os seus filhos conheçam outras crianças

É que depois ainda se cruzam no elevador com outros miúdos e conversam ou querem brincar juntas no resort ou participar nas mesmas atividades no kids club. Se férias em família não podem incluir terceiros, talvez este sítio não seja para si.

5. Se não quer que o seu filho ache que um hotel é um parque de diversões