Um convite para respirar. O The Vintage House, hotel de luxo com uma localização privilegiada nas margens do Rio Douro, no Pinhão, acaba de lançar um novo programa de fim de semana para quem procura uma pausa para relaxar e desfrutar, a sós ou em grupo. “

Winefulness” é uma combinação da filosofia “mindfulness”, que promove o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, e “vinho”, ex-líbris da região duriense.

O programa de duas noites, disponível ao fim de semana (sexta a domingo) convida a desfrutar do ar puro do Douro e da paisagem panorâmica sobre o rio e as suas margens desenhadas pelas vinhas em socalcos, ao mesmo tempo que dá a provar o melhor que a região tem para oferecer.

Com uma renovada área de relaxamento exterior, pautada pelos jardins de palmeiras e piscina exterior, o hotel torna-se o refúgio perfeito para uns dias de pausa.

créditos: The Vintage House

A começar pela visita e prova de vinhos na Quinta da Roêda, berço dos vinhos do Porto Croft, marca fundada em 1588, localizada a poucos metros do hotel. Quem quiser prolongar a experiência pode optar por um piquenique nas vinhas ou no terraço, disponível por 30 € (cesto clássico) ou 48 € (cesto premium).

De volta ao hotel, o generoso terraço do hotel convida a um aperitivo ou uma das novas experiências de prova, os chamados wine flights, com três vinhos em três opções distintas – vinhos brancos, vinhos tintos e vinhos do Porto a partir de 30€ cada por pessoa.

Na vertente “mindfulness”, a ordem é para inspirar e expirar. Aos sábados de manhã, haverá uma aula de Yoga vocacionada para o relaxamento e conexão com a natureza envolvente. Para manter corpo e espírito leve, o programa inclui um almoço saudável no terraço do Bar, com duas opções de entrada, prato e sobremesa e acompanhado por três opções de sumos detox.

créditos: The Vintage House

Instalado junto ao cais do Pinhão, é ainda possível reservar um passeio de barco, para respirar o ar puro do Rio Douro e deixar-se envolver pela paisagem inebriante do Douro, sobretudo ao final da tarde, em que o leito assume os tons dourados que lhe dão o nome.

Ao jantar, o restaurante Rabelo propõe uma cozinha de sabores autênticos inspirados nos produtos locais da região, com opções à carta – ou um menu de 3 pratos com seleção de vinhos incluída, pelo valor extra de 55 € por pessoa (entrada, prato, sobremesa e 2 copos de vinho, água ou refrigerante).

Todas as atividades propostas seguem as medidas e higiene e segurança recomendadas pela DGS e pelo Turismo de Portugal.

As reservas são obrigatórias através do site.