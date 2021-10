O Hotel Casa Palmela volta a ser o espaço escolhido para o retiro “Veda Wellness Retreats”, que terá dois grupos divididos pelos períodos de 01 a 04 de novembro e de 06 a 09 de novembro.

O sucesso que o retiro teve no mês junho levou a que a experiência se repetisse, desta vez, no inverno. Pelo ambiente e envolvência que o espaço nos oferece, vai ser possível mostrar que o mês de novembro aqui tem uma mística especial, que leva a que o retiro se faça de uma forma mais introspetiva.

Este retiro, já na 3ª edição em Portugal, tem vido a receber uma grande aceitação por parte de todos os que se interessam pela procura de uma harmonia com o seu “mundo” interior, numa desconexão com o exterior.

Este retiro, é desenvolvido pelas especialistas internacionais, sediadas em Bali, Thérèse Svovgaard Poulsen e Dr Sujatha Kekada, que contam com uma vasta experiência em ioga, meditação e Ayurveda.

Os Retiros de Bem-Estar Veda têm como objetivo inspirar uma mudança duradoura na vida diária das pessoas, oferecendo uma experiência holística personalizada derivada dos benefícios combinados da arte e da ciência do ioga, Ayurveda, meditação, trabalho de respiração, nutrição e integração emocional.

Retiro “Veda Wellness Retreats” no Hotel Casa Palmela

Sessões individuais a cada participante com Dr Sujatha Kekada (médica de medicina Ayurveda) de forma a identificar as características físicas e com isso personalizar uma dieta alimentar a cada participante;

Sessões individuais com Thérèse Svovgaard Poulsen (mestre de Yoga), para identificar limitações e características físicas de cada um, adaptando os exercícios físicos e de respiração;

Introdução ou aprofundamento das técnicas de meditação, permitindo a cada participante progredir na sua evolução interior, ajudando a gerir situações de stress e ensinando a controlar as emoções.

No final de 4 dias, todos os participantes, têm as ferramentas para iniciar uma transformação na sua vida, podendo assim usufruir de momentos de maior calma (mesmo quando a sua rotina é stressante).

Cada participante irá receber um guia para poder continuar a praticar as técnicas aprendidas no seu dia a dia

Cada participante poderá continuar a ser seguido por ambas as especialistas de forma a continuar o seu caminho no equilíbrio, do corpo e alma.