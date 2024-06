Nasceu em São Miguel, Açores, o DoubleTree by Hilton Lagoa Azores, cuja inauguração teve lugar na passada quarta-feira, dia 19 de junho.

Localizado a apenas 10 minutos de carro da cidade de Ponta Delgada, o hotel oferece uma paisagem para o oceano e fácil acesso a pontos turísticos de referência, incluindo a Fábrica de Chá Gorreana, a Lagoa das Sete Cidades e a Lagoa do Fogo.

Cada um dos 101 quartos e suites da unidade oferece uma vista panorâmica das paisagens verdejantes da ilha e da pitoresca costa do Oceano Atlântico. O DoubleTree by Hilton Lagoa Azores tem ainda restaurante e bar, piscina no rooftop e espaços de bem-estar.

O Frondoso Restaurante & Bar serve uma variedade de pratos confecionados com produtos locais pelo Chef João Fevereiro, e oferece uma das maiores seleções de vinhos disponíveis na ilha, que celebram o rico património dos Açores.

Para quem procura uma atmosfera mais descontraída, o Mistico Rooftop Bar & Pool oferece um espaço acolhedor onde os hóspedes podem experimentar sumos naturais e cocktails artesanais feitos com ingredientes locais dos Açores, enquanto desfrutam das deslumbrantes vistas da costa a partir do rooftop. A piscina do Mistico também permite que os hóspedes relaxem e aproveitem a beleza natural da ilha.

O Inala Wellness Space dispõe de piscina interior, banho turco, sauna e duas salas de tratamentos, permitindo aos hóspedes revitalizar a mente, o corpo e o espírito.

O DoubleTree by Hilton Lagoa Azores junta-se ao crescente portefólio do Hilton em Portugal,

incluindo o recentemente inaugurado Duo Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton.