Prestes a comemorar 93 anos, Germano Silva é uma figura incontornável da cidade do Porto, reconhecido pelo seu vasto conhecimento e pela sua capacidade de contar histórias. A sua presença no Porto de Encontro promete uma viagem pelas histórias e pela alma da Invicta, numa conversa mediada pelo jornalista Sérgio Almeida e que contará ainda com o escritor Álvaro Magalhães e leituras de António Durães. Obras como “Porto: As Histórias que Faltavam” e “Porto Revisitado” demonstram a capacidade de Germano Silva para trazer à luz memórias e episódios menos conhecidos da cidade, tornando-se leituras essenciais para todos os que desejam compreender o Porto na sua essência.

O Porto de Encontro, sempre com entradas gratuitas, prosseguirá ao longo dos próximos meses, com a participação de outros autores de destaque. No dia 27 de outubro, Teolinda Gersão, uma das romancistas mais premiadas da atualidade, apresentará a sua novíssima obra, Autobiografia não escrita de Martha Freud. No dia 30 de novembro, será a vez de Luís Osório falar sobre A Última Lição de Manuel Sobrinho Simões. Finalmente, a 14 de dezembro, Maria Antónia Oliveira, autora de Alexandre O'Neill - Uma Biografia Literária, assinalará o centenário de uma das figuras mais importantes da poesia portuguesa do século XX.

Este ciclo de conversas é promovido pela Porto Editora.