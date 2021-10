Depois de abrir duas lojas em Lisboa, no Lx Factory e em Alvalade, a Petit Love traz agora para Oeiras uma cuidada seleção de objetos que começa nos triciclos de madeira pintada com arco-íris, mas também nos úteis pratos de silicone que podem ser colados à mesa, as capas que trazem cor e diversão aos dias de chuva, mochilas para as aulas, dinossauros que brilham no escuro, lanternas para que vão iluminar muitas aventuras e também algumas novidades exclusivas para o Natal.

Na nova Petit Love no Oeiras Parque também descobrimos instrumentos musicais em tons pastel, legos em plástico reutilizado, livros e alguns jogos Montessori. A ideia? Estimular as crianças longe de ecrãs e sem atacar o planeta.

Bicicleta Petit Love créditos: Petit Love

“A curadoria da Petit Love é sempre feita por mim e pela Cláudia, a minha mulher e sócia deste projeto”, diz Paulo Antunes.

“Criámos a Petit Love quando fomos pais pela segunda vez e percebemos que não existiam muitas opções de brinquedos que fossem também esteticamente apelativos para os pais. Incomodava-nos comprar plástico para os nossos filhos”, resume o co-fundador da loja para crianças.

“A pegada ecológica das marcas que escolhemos é muito importante para nós, assim como a função didática dos brinquedos, que são na sua maioria construídos em madeira ou materiais reciclados”, desmistifica Paulo.

Babetes de silicone na Petit Love Store créditos: Petit Love

O acompanhamento da compra em loja é personalizado e feito desde o início sempre com o maior cuidado, para que seja escolhido o melhor brinquedo para cada criança.

“Este processo de escolha também é feita em boa parte pelos nossos filhos, porque vemos como reagem aos brinquedos em casa antes de os encomendarmos para as lojas. Queremos que as crianças não troquem a fantasia, o sonho e os seus mundos de faz-de-conta pela tecnologia”, resume Paulo Antunes.