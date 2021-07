Plataforma de venda de livros em segunda mão abre loja física em Lisboa

No espaço com 60 metros quadrados é possível encontrar cerca de três mil livros de diferentes áreas. A loja instalada na Rua da Quintinha, nº 70, na capital, conta também com um espaço dedicado à leitura, que convida quem entra a escolher um livro e a sentar-se a ler sem pressas. É ainda possível encontrar uma série de artigos vintage e curiosidades que completam a decoração.

A loja online vai manter-se em paralelo com a loja física, uma alternativa à distância de um clique para quem não se pode deslocar ao local. O processo mantém-se o mesmo, com a compra dos livros através do site e o envio feito por CTT ou por transportadora privada.

“Desde que a Stuff Out se tornou numa plataforma totalmente dedicada à venda de livros em segunda mão, o nosso principal objetivo foi tornar a Cultura mais acessível, tirando partido das novas tecnologias, colocando os livros à disposição dos leitores de uma forma prática e a preços acessíveis. Com a abertura da loja, vamos certamente conseguir chegar a um público mais alargado e mais diversificado, mas mantemos o objetivo de tornar o ato de comprar um livro fácil, habitual, e com preços justos e acessíveis a todos. Todos os livros que vendemos são usados e, por isso, têm a particularidade de contarem sempre duas histórias: a que trazem escrita nas suas páginas e a do seu percurso até chegarem a nós”, sublinha Pedro Sousa, Cofundador da Stuff Out.

créditos: Stuff Out

Diretamente relacionado com este projeto, está a questão da economia circular. Para a Stuff Out “é urgente passar a mensagem de que o consumo não se pode basear em bens descartáveis e que um bem usado não significa um bem em fim de vida. Assim, todos os livros que se encontram à venda são em segunda mão, e a grande maioria são comprados a particulares que já não os querem, tornando-se um contributo direto para a promoção de uma economia local, circular e sustentável”.

Recorde-se que a Stuff Out surgiu no início de 2020, criada por uma pequena equipa de jovens empreendedores, como uma plataforma de venda de artigos em segunda. Um ano depois, a plataforma especializou-se apenas na área da literatura.

Todo o catálogo de livros pode ser consultado aqui.