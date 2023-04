O Museu das Comunicações preparou uma visita encenada que irá conquistar miúdos e graúdos. Chama-se 'O Postilhão visita o Museu das Comunicações' e vai decorrer no dia 6 de maio em Lisboa.

Joaquim é a figura central desta experiência que pretende elucidar todos os visitantes sobre a importância da sua profissão e no que consistia ser postilhão da mala-posta.

Ao longo desta sessão, as famílias vão poder conhecer um pouco mais sobre a história e evolução das comunicações em Portugal e recuar até ao século XIX, época onde a figura do postilhão, agora extinta, tinha uma função de grande relevo: fazer o transporte do correio em território nacional e de o manter em segurança na mala-posta, uma carruagem própria para o efeito.

"Partindo do tempo em que os mensageiros do Rei circulavam a pé e cavalo de corneta em punho, atravessando a era dos Correios-Mores, até à criação do primeiro serviço regular de transporte de correio e passageiros em Portugal: nas famosas diligências da Mala-Posta nas quais o Postilhão é uma figura singular", refere o museu em comunicado.

Esta encenação é direccionada para famílias com crianças a partir dos 4 anos e terá lugar pelas 15:30, sendo que todos os visitantes são convidados a participar e a encarnar diferentes personagens.

Com lugares limitados, todos os interessados devem fazer a sua inscrição via email e comprar o seu bilhete: €12,50 para crianças e €15 para adultos.