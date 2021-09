O calor tardio que se faz sentir no Porto serviu de pretexto para adiar as despedidas à estação mais quente do ano e prolongar as memórias dos efémeros, mas intensos, amores de verão.

Os terraço e lounge exteriores do restaurante Astória, localizado na reservada Praça das Cardosas, vão transformar-se numa verdadeira sala de cinema para exibir dois sucessos de bilheteira da sétima arte.

A primeira sessão é já este domingo, dia 19, e o convite é para toda a família. As intemporais músicas dos ABBA prometem animar o fim de tarde, com a transmissão do filme “Mamma Mia!”, protagonizado pela incontornável Meryl Streep, no papel de Donna Sheridan. A sessão acontece entre as 17h00 e as 19h00.

Para a segunda exibição a escolha recaiu sobre a irresistível história de amor entre Anna Scott (Julia Roberts) e Will Thacker (Hugh Grant), protagonistas do clássico “Notting Hill”. A sessão está marcada para quarta-feira, dia 29 de setembro, entre as 19h00 e as 21h00.

Para reforçar as energias durante o intervalo ou para acompanhar as emoções destes clássicos, o Pátio das Cardosas preparou várias surpresas gastronómicas para todos os visitantes – adultos e crianças.

Em destaque está a oferta de um saco de pipocas doces na compra de qualquer bebida ou cocktail da carta e o menu “Love is in the air” (35€ s/ bebidas), uma seleção especial de petiscos para partilhar, exclusivo para este momento.

Pátio das Cardosas

Ainda que a entrada seja gratuita e acessível ao público, aconselha-se reserva antecipada de lugar através do 22 003 5600.