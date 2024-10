Passo a passo para renovar a sua casa de forma eficiente e sustentável

Com um planeamento cuidadoso e alguma criatividade é possível transformar os espaços sem grandes complicações ou custos elevados. Antes de pôr as mãos à obra com grandes alterações, é essencial preparar todos os detalhes do seu projeto de renovação. A VELUX® partilha alguns conselhos úteis para garantir uma renovação eficiente, alinhada com as suas necessidades e com respeito pelo meio ambiente.

Comece pelo princípio

Para que nada fuja do seu controlo, a primeira coisa a fazer é definir um orçamento e criar uma lista com todos os custos do seu projeto de sonho. Para isso não se esqueça de incluir:

Materiais: encontre o equilíbrio certo entre qualidade e custo dos materiais, mas não se esqueça de comparar preços e estar atento a possíveis ofertas e descontos para evitar ultrapassar o valor que tem em mente.

Mão de obra: algumas intervenções requerem a contratação de profissionais. Nesse caso, peça vários orçamentos e informações detalhadas sobre os diferentes tipos de trabalho que necessita. Quanto mais esclarecido ficar sobre cada etapa, menores serão as surpresas “desagradáveis” e os mal-entendidos.

Dependendo do tipo de trabalho a realizar, poderá ser necessário obter as licenças adequadas ou apresentar a documentação ao departamento técnico do seu município. Dado que a legislação portuguesa é complexa, assim como os documentos a apresentar, é aconselhável contar com o apoio de um arquiteto, engenheiro ou topógrafo, e considerar também o custo dos seus serviços no orçamento.

Contingências: Reserve uma margem extra de 20% como rede de segurança para eventos inesperados que possam ocorrer durante as renovações do interior.

Traga natureza e luz natural para dentro de casa

Aumentar a quantidade de luz natural na sua casa não é apenas uma questão de estilo, é uma necessidade. Está comprovado que a exposição à luz natural pode melhorar a qualidade do sono e do humor, bem como aumentar a produtividade.

Passo a passo para renovar a sua casa de forma eficiente e sustentável créditos: Divulgação

Mas qual é a quantidade certa de luz para trazer para cada ambiente? A resposta a esta questão passa por avaliar o tamanho, o número e a posição das janelas presentes, mas também a quantidade de luz que entra e a sua distribuição no espaço. No entanto, para facilitar a compreensão, podemos definir que uma relação entre a superfície do vidro e a área do espaço de pelo menos 12% permite que tenha um ambiente com boa luminosidade.

A indicação de 12% é um ponto de partida para compreender a importância de projetar cuidadosamente a abertura e a posição das janelas, e é uma percentagem eficaz especialmente quando se fala em janelas de telhado: que são menos afetadas por obstáculos, como árvores ou edifícios, do que as janelas verticais e proporcionam uma vista regeneradora do céu e do ambiente à sua volta.

Invista na eficiência energética

Considere intervenções que possam contribuir para a redução de custos a longo prazo, como o consumo de eletricidade e gás. Comece por melhorar os isolamentos, por exemplo, do sótão, investir em janelas de vidro duplo, que ajudam a evitar a perda de calor, e em portas mais vedadas para impedir a entrada de correntes de ar. Outra estratégia eficaz é instalar painéis solares, que podem gerar energia limpa e diminuir significativamente a conta de eletricidade ao longo do tempo, substituir eletrodomésticos antigos por modelos mais eficientes em termos energéticos, com classificações A++ ou superiores ou apostar em lâmpadas de LED.

Passo a passo para renovar a sua casa de forma eficiente e sustentável créditos: Divulgação

Opte por “fazer você mesmo”

Se tem alguma experiência com bricolage, pode realizar você mesmo alguns dos trabalhos de renovação de interiores. Atividades como pintar, aplicar papel de parede, instalar candeeiros ou criar acabamentos decorativos estão ao alcance de qualquer entusiasta de bricolage e podem poupar-lhe bastante dinheiro. São também a oportunidade ideal para personalizar a sua renovação, e criar uma casa à sua medida.

A Internet é um tesouro de guias de instruções, tutoriais em vídeo e sites onde pode encontrar conselhos e apoio de outros entusiastas do DIY, em português, faça-você-mesmo.

Dê uma nova vida ao antigo

Pensar em como renovar a sua casa também significa pensar na sustentabilidade, que além de ser benéfica para o ambiente, pode ajudar a poupar dinheiro, trazendo inúmeras vantagens económicas a curto e longo prazo.

Passo a passo para renovar a sua casa de forma eficiente e sustentável créditos: Divulgação

Para começar, explore mercados de segunda mão e grupos online: poderá encontrar materiais, móveis e objetos únicos e de qualidade, muitas vezes em muito bom estado, perfeitos para dar estilo e caráter ao interior da sua casa, ao mesmo tempo que ajuda a reduzir o desperdício e a poupar parte do orçamento que planeou. Ao aproveitar estas oportunidades, poderá canalizar a poupança para outras despesas do seu projeto de renovação.

Cada fase da renovação do interior da sua casa deverá aproximá-lo gradualmente do resultado que deseja: uma casa mais luminosa, arejada e funcional, adequada às suas necessidades e gostos.