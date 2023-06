O objetivo da iniciativa, que envolve 11 motoclubes do território, é homenagear o Douro e levar à descoberta da sua paisagem, cultura, património e gastronomia, inserindo-se na Capital Europeia do Vinho 2023.

De acordo com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro, o Passaporte Douro On2Wheels reaproveita as propostas do Passaporte Douro, um projeto criado pela comunidade intermunicipal para incentivar à descoberta de 76 pontos de interesse espalhados pelos 19 municípios.

Neste guia cabe “todo o Douro”: a área classificada como Património Mundial pela UNESCO, os rios, as vinhas em socalco, os miradouros, os monumentos, os museus, as igrejas históricas, e tudo aliado à história, à gastronomia e à promoção dos produtos locais.

No primeiro dia, a 8 de julho, o Passaporte Douro On2Wheels arranca em Sernancelhe e termina em Murça, seguindo no dia seguinte até à meta, em Moimenta da Beira.

São 480 quilómetros, com passagem nos 19 concelhos da CIM Douro e três Patrimónios da Humanidade: o Alto Douro Vinhateiro, o Vale do Côa, e o barro negro de Bisalhães.

A proposta da organização levará os mototuristas a locais como o Castelo de Penedono, Museu do Côa, Congida, Basílica de Torre de Moncorvo, Museu do Vinho de São João da Pesqueira, Estação de Comboio do Pinhão, Espaço Miguel Torga, Busto do Soldado Milhões, Sé de Vila Real, Museu do Douro, Catedral de Lamego, Ponte da Ucanha e Adega Cooperativa do Távora, entre outros.

A ideia do Passaporte Douro 'On2Wheels' partiu de Vítor Soares, um entusiasta do mototurismo que foi o primeiro a completar o Passaporte Douro de moto, percorrendo os 76 pontos de interesse dos 19 concelhos da CIM Douro.

Os 11 motoclubes envolvidos são: o Motoclube Carrazeda de Ansiães, Clube Automóvel de Lamego, Grupo Motard de Penedono, Motoclube Terras de Magalhães (Sabrosa), Clube Motard Os Tonéis (São João da Pesqueira), Motoclube São João da Pesqueira, Grupo Motard Os Amigos Binantes, Motard Clube Bonelli Riders (Vila Nova de Foz Côa), Clube Motard Senhora da Pena (Mouçós /Vila Real), Motoclube Rabelos do Asfalto (Tabuaço) e Motard Club Moncorvo.

De acordo com a CIM, esta primeira edição assume uma vertente solidária, revertendo parte das receitas arrecadadas com as inscrições para uma associação do Douro que trabalha com crianças.

A iniciativa insere-se na Cidade Europeia do Vinho que, em 2023, coloca em destaque todo o Douro e os 19 municípios agregados na Comunidade Intermunicipal (CIM).

A programação da Cidade Europeia do Vinho inclui a realização de mais de 600 atividades, ao longo de todo o ano, que englobam conferências, workshops, espetáculos e provas de vinhos.