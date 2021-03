Comece por criar um pequeno cartão/convite de Páscoa, em cartolina no formato de um ovo, de um coelho e de uma cenoura - encontre o passo a passo aqui. De seguida, anuncie neste convite a data e a hora da Caça aos Ovos, de preferência no fim de semana da Páscoa.

Por último, mas não menos importante, decore os ovos, com a ajuda dos miúdos. Conte com, pelo menos, 10 ovos para cada criança. Pode optar pelos tradicionais ovos cozidos, de chocolate ou de plástico e decorá-los de mil e uma maneiras.

Cada criança deve ter um cesto para recolher os seus ovos, que também pode ser personalizado.

Esconder os ovos é essencial para que a atividade decorra na perfeição e, para isso, precisa de algumas propostas de pistas e charadas curiosas e engraçadas. Veja aqui.

Ideias para tornar a Caça aos Ovos muito criativa

1. Caça colorida: cada criança deve procurar os ovos de determinada cor.

2. Caça com pistas: cartões com pistas, estilo Caça ao Tesouro. Na primeira pista, deve ser dada a localização exata e a partir daí, vão seguindo os enigmas e encontrando as demais pistas. Para crianças que não sabem ler, pode fazer desenhos.

3. Caça aos ovos com checklist: por exemplo – precisa de dois ovos azuis, mais três amarelos e um com bolinhas, até finalizar os pedidos. Ganha quem acabar primeiro.

4. Caça aos ovos pelas letras: as crianças só podem procurar os ovos que tenham a letra do seu nome, na ordem correta. Uma ideia excelente para os miúdos que estão a aprender a escrever.

5. Caça aos ovos com quebra-cabeça: espalhe peças de um quebra-cabeças dentro de ovos de plástico; para descobrir o local exato dos ovo,s as crianças precisam de montar e descobrir o quebra-cabeças. Um verdadeiro incentivo ao trabalho em equipa.

Escolha a ideia que mais se adequa às suas crianças e tenha uma ótima Páscoa!