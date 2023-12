Partir à aventura no feriado! As melhores escapadinhas para aproveitar o final da semana em família

Cidade além dos montes | Bragança

Conhecer Bragança converte-se numa verdadeira viagem a tempos imemoriais. Esta cidade, cheia de história, apresenta influências de vários povos como os romanos e os visigodos. Vale a pena conhecer os segredos das suas muralhas e locais de culto, com mistérios em cada esquina. Preparado para descobrir Trás-Os-Montes?

Navegar pelo Douro | Vila Real

As belas paisagens do Douro estão à sua espera! Passar um fim de semana prolongado, numa localidade como Peso da Régua, para, a seguir, subir o rio no comboio histórico da CP é uma proposta capaz de encantar miúdos e graúdos. O que não faltam são bons sítios para comer, infraestruturas para descobrir e horizontes verdejantes para observar.

Percurso de xisto | Castelo Branco, Coimbra

No centro de Portugal, há uma rede de 27 Aldeias do Xisto. Entre Castelo Branco e Coimbra, a gastronomia típica, os velhos ofícios e as tradições encontram-se bem vivas, tendo já ganho vários prémios de turismo. As atividades para famílias são abundantes nesta proposta, desde percursos pedestres à observação de espécies de animais.

Vila natalícia | Óbidos

A vila medieval de Óbidos está à espera de uma visita da sua família. As muralhas, a igreja feita de livros e o curioso empedrado fazem desta localidade um ponto único, que merece a visita de todos. Por esta altura do ano, o espírito natalício invade as ruas, graças às atrações do Óbidos Vila Natal. Não perca!

À caça dos castelos | Algarve

O Algarve pode ser um excelente destino para visitar, não só no verão, mas também no inverno. Já alguma vez reparou nos sete castelos, presentes no escudo da bandeira nacional portuguesa? Estes representam sete fortificações algarvias, conquistadas por D. Afonso III. É fácil desvendar os segredos destes castelos, pernoitando numa localidade como Aljezur, Albufeira ou Castro Marim.

Gostou destas sugestões? Ainda há muitos programas de Norte a Sul de Portugal para descobrir na Estrelas & Ouriços!