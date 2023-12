Circo de Papel é um projeto do INAC – Instituto Nacional das Artes do Circo dedicado ao Circo Contemporâneo e este ano apresenta uma história inspirada em cinco obras do Plano Nacional de Leitura. “O Menino e o Carteiro” tem uma pedagogia que vai ao encontro dos pequeninos e dos graúdos. Hora do correio é hora de pensar sobre “nós e o mundo”, “o mundo e nós” e o “mundo que existe em nós”!

Exposição de Miró e Alexander Calder em Serralves

Serralves | M6 | 0 € - 20 € | Até 7 jan. 2.ª a 6.ª: 10h-19h, sáb., dom.: 10h-20h

“Espaço em movimento” é o nome da exposição de Serralves, sobre dois artistas que se cruzaram em 1928, em Paris, e travaram uma bela amizade. Há quem diga que as obras de Miró parecem feitas por crianças. Será mesmo assim ou haverá uma técnica associada? Pergunte à pequenada o que pensa de tudo isto e divirta-se nesta exposição!

A Bela Adormecida, de Filipe La Féria

Teatro Politeama | M3 | 9 € - 20 € | Desconto E&O | Sáb., dom.: 15h

Depois do sucesso de "A Pequena Sereia", "Rapunzel", "Aladino" e "Cinderela - O Musical dos Seus Sonhos" considerados unanimemente como os melhores espetáculos para a Infância e Juventude, Filipe La Féria volta a trazer a magia ao palco. O Musical vai acordar nos mais novos a sensibilidade e o deslumbramento do Teatro e o direito de vivermos em pleno o milagre da vida!

Nova exposição no Pavilhão do Conhecimento!



Pavilhão do Conhecimento | M3 | 5,50 € - 14 € | 3.ª a 6.ª: 10h-18h, sáb., dom.: 10h-19h. Encerra à 2.ª feira

Anda com a cabeça na lua? Há quem sonhe em ser astronauta e quem goste de ter os pés bem assentes na Terra. Acompanhe esta missão em família, desde o "Treino Espacial", até ao regresso a casa, tire fotografias com fatos de astronautas, mergulhe em imagens reais do Universo e descubra o funcionamento de foguetões e rovers! Clique no link acima e teste os conhecimentos no nosso quizz.