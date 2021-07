O Park Experience é o rooftop mais trendy do verão que chega ao Parque Nascente e promete experiências únicas e aventuras divertidas.

De 23 de julho a 25 de agosto, vai poder por o seu ritmo à prova nas aulas de dança, assistir a concertos ao vivo, comprar os looks dos seus influencers preferidos no Bloggers’ Open Closet, entre muitas outras surpresas que o centro comercial preparou.

A calendarização é completa e pensada para toda a família, de entrada livre, no Piso 2 do parque de estacionamento exterior.

Os que procuram libertar o corpo, alma e mente e ainda aperfeiçoar os seus dance moves vão querer participar nas aulas de dança no Park Experience. TikTok Dance, para aprender as danças virais da rede social, e AfroLatin Flow, que ensina os ritmos africanos, são as duas modalidades disponíveis todos os fins de semana.

As aulas são dinamizadas ao ar livre e com um limite de 25 participantes.

Se tem saudades do ambiente único que se vive num concerto ao vivo, garanta o lugar na primeira fila, em frente ao palco, todas as sextas-feiras e sábados. Ao final do dia, a partir das 19h00, vai poder desfrutar de espetáculos de música de todos os estilos.

Bossa Nova Sessions, Andor Violeta, Is Music Pop Trio, Tricot Trio, Onda Livre Sessions e Denize Trio são os artistas que vão trazer as melhores sunset parties e concertos do seu verão.

As surpresas não ficam por aqui! Durante todo o mês, miúdos e graúdos vão ser desafiados a experimentarem uma atividade radical e saírem da sua zona de conforto no parque de Arborismo.

O circuito garante muita adrenalina para os pequenos e grandes aventureiros e vai estar disponível no centro comercial de terça-feira a domingo, entre as 11h00 e as 19h00.

Conheça aqui a calendarização completa e inscreva-se nas suas atividades preferidas para garantir o seu lugar.