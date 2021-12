Até 6 de janeiro, os centros comerciais geridos pela Sonae Sierra vão dar a possibilidade de os portugueses pedirem mensagens de voz ao Pai Natal. Através de mensagens personalizadas ou pré-gravadas, seja para amigos ou familiares, esta será uma forma inesperada e especial de desejar um bom Ano Novo àqueles de que mais gostamos.

As mensagens de voz do Pai Natal podem ser solicitadas através do chatbot do Facebook Messenger de cinco centros comerciais: CascaiShopping, Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, GaiaShopping e NorteShopping.

É possível partilhá-las em link ou num QR Code que pode ser impresso e colocado, por exemplo, num cartão.

As mensagens personalizadas podem ser pedidas até 5 de janeiro, sendo enviadas num prazo máximo de 24 horas. Basta indicar o nome da pessoa a quem a mensagem é dirigida, assim como o conteúdo da mesma.

Existem ainda três versões pré-gravadas, que ficam disponíveis de imediato. Ambas são gratuitas.