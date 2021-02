Para ser craque a Matemática

“Alarme!” gritam os jogadores ao mesmo tempo, virando uma carta numerada. A soma de duas cartas ou mais resultam em 10 (ou 12)? O primeiro que acionar o alarme, fica com todas as cartas. O objetivo deste jogo é ganhar o maior número possível de cartas.

Em Cálculo Mental – 540 Expressões Numéricas encontre desafios com as quatro operações básicas da matemática em 540 expressões numéricas.

Inventar e Resolver Problemas Matemáticos estimula emoções, criatividade, raciocínio e habilidades de cálculo, as bases para o desenvolvimento do pensamento lógico e matemático.

O jogo Adição e Subtração é composto por 36 adições e subtrações com resultados entre os números 8 e 17 portanto pode ser jogado logo muito cedo (final do 1.º ano).

Para mestres na escrita e na leitura

No jogo Alfabeto Mágico as crianças vão apreender as letras do abecedário, nomeando, recitando ou desenhando cada uma das letras. Além disso, podem consolidar os seus conhecimentos com a ajuda de diferentes ideias de jogo e das variantes evolutivas propostas.

Já na Caixa de Madeira com Letras encontra muitas letras para poder agrupar, sequenciar, escrever palavras e o que a imaginação ditar.

Através de diversos estímulos e instruções, em Desafia-te: Caderno de Escrita Criativa, as crianças são convidadas a percorrer um caminho que parte da escrita de palavras soltas, que as conduz à criação de frases simples e as leva à produção de textos mais estruturados.

Eu Não Dou Erros! vai ajudar a aprender e a praticar as regras de ortografia. Aqui, encontram-se bastantes regras da arte de bem escrever. Uma a uma, são todas muito fáceis de aprender.