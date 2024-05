Os Gatos do Rock estão de volta e disponíveis em todas as lojas Gato Preto e online. Os fãs do festival Rock in Rio têm à sua disposição peças alusivas ao evento que variam conforme o estilo musical. Deste modo, o pop está representado em rosa, adornado com discos vinil; o funk em amarelo fluorescente, resplandecente com padrões geométricos vibrantes; o rock em azul, marcado pelo trovão característico; e o mpb em verde, com padrões inspirados na flora brasileira, reinterpretados de forma moderna.

"Estamos entusiasmados por unir forças com o Rock in Rio nesta colaboração única. A coleção Gatos do Rock é uma celebração da música e do design, refletindo a energia contagiante dos palcos do festival. É uma honra para nós trazer essa atmosfera vibrante para dentro das casas dos nossos clientes, proporcionando uma experiência única e memorável através da decoração" afirma, em comunicado, Carolina Afonso, CEO Gato Preto.