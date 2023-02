Comecemos pelo jantar do Dia de São Valentim, a 14 de fevereiro. O chef Celso Dias, que lidera o restaurante Clorofila, preparou um menu de degustação dedicado a casais enamorados, intitulado “O Livro do Encanto”. Divide-se em vários capítulos, com um total de seis pratos – como o suspiro de salmão fumado com pérolas de limão e pimenta, por exemplo - e wine pairing (80 euros por casal). Para quem quiser juntar ao jantar a opção de estadia no hotel, há o pacote “Nas Nuvens”, com um valor total de 180 euros.

O Lumen Hotel criou mais opções que visam mimar os seus clientes. Por 260 euros, o programa “Foreplay” inclui jantar, estadia e ainda umas destas duas atividades à escolha: a pensar em diversão, um workshop de cocktails no bar do Lumen (por marcação, entre as 15h00 e as 19h00, no dia 14), onde um dos elementos do casal irá degustar e aprender a fazer três cocktails com um bartender profissional, de forma a depois poder surpreender em casa a sua cara-metade; já a pensar na saúde e bem-estar femininos, há a opção de um voucher para uma sessão de bra-fitting numa loja Dama de Copas à escolha.

créditos: Manuel Manso

Nesta consulta de bra-fitting, realizada individualmente com uma consultora da Dama de Copas, será dado o aconselhamento do tamanho e modelos certos de soutien, tendo em conta as características físicas, guarda-roupa e gosto pessoal. Este voucher de São Valentim tem um ano de validade e oferece ainda um desconto de 100 euros em compra final de lingerie, em qualquer uma das lojas Dama de Copas. Caso o casal queira ter duas sessões de bra-fitting ou realizar dois workshops de cocktails, estes extras têm um valor de 80 euros por pessoa.

Já para os casais que quiserem a experiência total proposta pelo Lumen Hotel, há um pack duplo “Foreplay”, com um valor de 320 euros, que inclui o menu degustação no restaurante Clorofila, a estadia de uma noite, o workshop de cocktails e um voucher para consulta de bra-fitting na Dama de Copas. E caso queiram começar mais cedo as celebrações, o Lumen disponibiliza ainda um preço especial de São Valentim para noites extra, de 10 a 13 de fevereiro: 90 euros por casal.

No dia 14 de fevereiro, o ambiente romântico será pautado por uma projeção especial de videomapping, a acontecer desde as 18h00 no pátio do Lumen Hotel, com a presença do cúpido, entre outras referências de ode ao amor.