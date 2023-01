No Dia dos Namorados a sessão de fotografias pode fazer-se na companhia de alpacas

“The Royal For 2” é uma experiência desenhada para surpreender namorados num dia na companhia de alpacas, “uma das espécies mais carinhosas e dóceis do mundo, camelídeos nativos da América do Sul”, sublinha a The RoyAl’Pacas Family que acrescenta: “durante a atividade, com a duração aproximada de duas horas, é possível alimentar, passear, aprender tudo sobre estes animais, interagir com eles, conhecer a famosa fibra de alpaca, tirar selfies ou até fazer uma sessão fotográfica na sua companhia”.

Além desta experiência, a “The RoyAl’Pacas Family” organiza visitas guiadas, sessões de ioga na companhia de alpacas – a sua calma e serenidade torna-as as parceiras ideais para uma aula no meio da natureza - e ainda workshops de conhecimento e processamento da fibra de alpaca.

The RoyAl’Pacas Family

A The RoyAl’Pacas Family foi criada por Patrícia Sá, engenheira aeroespacial, e Francisco Sá, engenheiro do ambiente, que depois de se apaixonarem por estes simpáticos animais, compraram um terreno no Montijo com o objetivo de um dia acolherem alguns. As primeiras alpacas chegaram em novembro de 2020, em plena pandemia, vindas do Reino Unido, dando assim origem ao nome do projeto: The RoyAl’Pacas Family.

Segundo Patrícia Sá, “as alpacas são extremamente carinhosas e dóceis, o que as torna a companhia perfeita para um dia especial como este em que se pretende celebrar o amor. Elas são muito curiosas e afáveis e adoram conhecer e interagir com os visitantes”.

A experiência “The Royal For 2” orça os 80 euros (com sessão fotográfica incluída: 300 euros). As visitas de grupo (até dez pessoas) custam 120 euros. Já a oficina de conhecimento e processamento da fibra de Alpaca tem o preço de 50 euros/pessoa (grupos de 4 a 8 pessoas). As reservas podem fazer-se aqui.