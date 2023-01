À MESA

Palácio Chiado com noite de príncipes e princesas

Os palácios continuam a ser palco de verdadeiros romances e primeiros beijos, com grandes histórias de amor escondidas dentro das suas paredes. A pensar em todos os apaixonados, o Palácio Chiado, em Lisboa, celebra o Dia de São Valentim com um menu singular, com cinco pratos. Todos aqueles que desejam prolongar a noite ao lado da sua cara-metade, a celebração continua, das 22h00 às 2h00, no Bar Salla, com o Slow Night Session. Ao menu de São Valentim junta-se o cenário envolvente, a boa música e o ambiente descontraído.

O programa a 14 de fevereiro orça os 70 euros/pessoa. As reservas fazem-se pelo telefone 210 101 184 ou e-mail geral@palaciochiado.pt

Palácio Chiado

Lisbon Marriott Hotel propõe jantar ao som de música ao vivo

O Lisbon Marriott Hotel, na Avenida dos Combatentes, n.º 45, Lisboa, preparou um jantar exclusivo e um pacote romântico para o Dia dos Namorados. A noite de 14 de fevereiro começa com um jantar romântico à luz de velas no Restaurante Citrus, com receitas exclusivas, harmonização vínica e música ao vivo, a partir das 19h00 às 22h30. Para completar a noite, decorrerá um pequeno concerto ao vivo “Mess Dueto” (voz e guitarra Soul R&B) com um reportório de músicas internacionais.

O valor do menu é de 42 euros por pessoa (pré-pagamento).

Para os casais que desejarem prolongar a comemoração e procurem uma experiência romântica, o Lisbon Marriott Hotel lança dois pacotes de alojamento - “O Amor está no Ar” - que inclui quarto deluxe (313 euros/noite) ou Superior King (338 euros/noite) com varanda privativa e vista para o jardim tropical, jantar no Restaurante Citrus para duas pessoas e outras surpresas e check-out tarde (15h00). Ofertas válidas de 12 a 16 de fevereiro.

Para repor as energias e fechar a celebração com chave de ouro, o hotel oferece um pequeno-almoço buffet.

Reservas através dos telefones 217 235 400, 912 548 979 ou e-mail ines.custodia@marriotthotels.com

Lisbon Marriott Hotel

Santa, em Alfama, prepara menu harmonizado especial dedicado aos apaixonados

No bairro histórico de Alfama, o Santa, (Rua São João da Praça, n.º 103) conhecido pela sua gastronomia contemporânea e ambiente acolhedor tem menus especiais para os apaixonados. O comensal pode ficar à vontade para selecionar couvert da casa; uma entrada, dois pratos principais e sobremesa. Para harmonizar, o casal pode escolher entre o menu com uma garrafa de vinho (80 euros/2 pessoas) ou uma garrafa de espumante (90 euros/2 pessoas).

À frente do projeto, os sócios Danilo Dantas e Renato Rosconi – dois entusiastas da gastronomia e apaixonados pela cozinha de Portugal – apostam em um menu absolutamente certeiro na escolha dos sabores e texturas para despertar a curiosidade de quem o explora.

As reservas fazem-se pelo telefone 218 872 359 ou e-mail santa.lisboa.pt@gmail.com

Santa

Chef Robson Oliveira cria menu romântico no Bono

É entre o Cais do Sodré, Terreiro do Paço e Chiado, no número 9 da Calçada Ferragial que encontramos o Bono – um espaço que alia as técnicas mais modernas à antiga e intemporal técnica do cozinhar na brasa, comandado pelo chef Robson Oliveira. No Bono o Dia dos Namorados conta com um especial menu na brasa, mediterrâneo e fumado, ingredientes coloridos, locais e sazonais para a data especial.

O menu orça os 52 euros por pessoa e inclui, entre outras propostas, Ostras portuguesas com espuma de gengibre, Carré de cordeiro com crosta de ervas e o puré de maçã verde com demi-glace artesanal, Éclair de chocolate e frutos vermelhos.

As reservas fazem-se pelo telefone 937 141 859.

Bono

São Valentim no The Yeatman: Jantar com menu da autoria do chef Ricardo Costa

O Dia dos Namorados é sempre uma data celebrada de forma especial no hotel vínico. Um momento para ser desfrutado a dois, com um menu de degustação de oito pratos, especialmente desenhado para a ocasião pelo chef Ricardo Costa, chef executivo premiado do The Yeatman.

A envolver toda a experiência, haverá música ao vivo e, claro, a mais sedutora das paisagens: o quadro vivo da cidade do Porto iluminada, que eterniza qualquer momento.

Para os que procuram prolongar a sua estadia no The Yeatman, o hotel propõe uma “Romantic Experience” com alojamento e detalhes luxuosos, pensados para uma estadia especial a dois.

O jantar de São Valentim dispõe de dois horários para reserva, às 19h30 e às 20h30. A experiência tem o custo de 220 euros por pessoa com seleção de vinhos incluída.

The Yeatman

Jantar e cinema no Yotel Porto

O Yotel Porto vai comemorar o dia de São Valentim, a 14 de fevereiro, com um jantar especial que vai ter lugar no Komyuniti, entre as 19h30 e as 23h00. O hotel vai assinalar a noite de celebração do amor ao oferecer aos casais uma sessão de cinema no rooftop do hotel, com oferta de pipocas e vista panorâmica sobre a cidade.

O programa de São Valentim do Yotel Porto é válido por 25 euros e tem início com um welcome drink, pelas 19h30, seguido de um jantar às 20h00 e uma Movie Session pelas 23h00.

O programa de São Valentim tem lotação limitada, pelo que é necessário reservar com antecipação, com pré-pagamento, através do telefone 222 440 380 ou e-mail por.reservations@yotel.com

Yotel Porto

The Lodge Hotel Porto com menu de jantar inspirado nos filmes mais românticos

O restaurante Dona Maria do The Lodge Hotel Porto com assinatura do chef João Vieira, preparou um menu especial para o dia de S. Valentim que teve como inspiração alguns dos filmes românticos e mais icónicos de Hollywood. O menu é composto por seis momentos diferentes, acompanhados de uma seleção de vinhos sugeridos pelo chef. O jantar inclui música ao vivo, com duo de cordas e voz, ingredientes perfeitos para tornar o dia de São Valentim ainda mais especial.

O preço por pessoa é de 150 euros e as reservas podem ser feitas diretamente com o hotel.

Quem quiser aproveitar o dia de São Valentim em pleno, pode também usufruir do “Pack Romântico” atualmente disponível que contempla uma noite de alojamento em quarto deluxe com vista rio, com pequeno almoço incluído e tratamento VIP Especial Dia dos Namorados no quarto, assim como o jantar com o Menu São Valentim. O programa é válido para a noite de 14 de fevereiro de 2023 e tem um custo de 500 euros para duas pessoas.

As reservas fazem-se pelo telefone 220 157 540 ou e-mail info@thelodgehotel.pt

The Lodge Hotel Porto

No Wow a noite de 14 de fevereiro é de muitos e bons jantares

No Wow, em Vila Nova de Gaia, toda a programação para o dia 14 de fevereiro foi pensada para satisfazer os desejos gastronómicos dos enamorados. Para abrir o apetite e despertar todos os sentidos, a sugestão passa por prova cega de chocolate vivida a dois. O programa (60 euros por pessoa com bebidas) segue com um jantar servido no Golden Catch. O menu tem um valor de 45 euros por pessoa (sem bebidas).

Num ambiente mais intimista, a data será assinalada nos restaurantes Barão Fladgate e 1828, com menus de 65 euros por pessoa (sem bebidas). O primeiro traz as reinterpretações da cozinha portuguesa feitas pelo chef Tiago Ramos.

Já no 1828, o destaque da noite vai as “melhores carnes do mundo”, com quem a steakhouse do Wow tem uma parceria inédita em Portugal.

Entre os menus especiais, o mais tipicamente português será servido no VP, que troca, por uma noite, o seu habitual serviço de brunch de fim de semana. A 14 de fevereiro, o Bacalhau com broa e ainda o Vitelão grelhado e laminado serão os pratos principais do menu pensado para partilhar a dois (40 euros por pessoa, com seleção de vinhos).

Do outro lado do mundo, chega a inspiração para o último dos menus especiais de São Valentim (40 euros por pessoa, sem bebidas). No Mira Mira, vão servir-se Gambas em enrolado de batata, com molho agridoce, chili e brunesa de abacaxi. Os sabores asiáticos estarão também na Vitela com cremoso pastinaca, pak choi, molho de ostra, chalota frita, jus de carne e teriyaki.

Em todos os restaurantes, haverá música ao vivo, apontamentos de decoração alusivos à data e, ainda, bombons Vinte Vinte, a marca de chocolate produzida no Wow.

A reserva é obrigatória em todos os restaurantes, podendo ser feita online, no e-mail book@wow.pt ou pelo telefone: 220 121 212 (dias úteis, entre as 10h30 e as 18h30).

Wow

ALOJAMENTO

Altis Belém Hotel & SPA com jantar, noite e massagem havaiana

O Altis Belém Hotel & SPA preparou uma experiência para viver o São Valentim. Assim, o hotel do grupo Altis Hotels preparou um pacote romântico que inclui: estadia, jantar e uma massagem relaxante, para que romantismo seja palavra de ordem desta experiência memorável.

A refeição no restaurante Feitoria (uma estrela Michelin), será preparada pelo chef André Cruz com o seu menu de degustação “Semente”. Uma viagem gastronómica de sete momentos entre a terra e o mar.

A noite prossegue num quarto de luxo, com varanda, recheado de amor e numa das zonas históricas da cidade de Lisboa. De manhã, o sol brilha com o buffet de pequeno-almoço preparado pelo chef, desta feita na cafetaria Mensagem.

O Altis Belém Hotel & SPA preparou ainda uma mensagem exclusiva de casal, inspirada no método terapêutico Lomi Lomi das antigas culturas do Havai.

Preço a partir de 915 euros, entre 14 e 19 de fevereiro. As reservas podem fazer-se aqui.

Altis Belém Hotel & SPA

Torel Boutiques com sugestões para o dia 14 de fevereiro.

Frida Kahlo, Florbela Espanca, Charlie Chaplin e Inês de Castro – todos tiveram uma palavra a dizer no que toca a assuntos do coração. No dia 14 de fevereiro, o grupo Torel Boutiques leva ao quarto de cada hóspede as mais belas dedicatórias e cartas de amor escritas por diferentes personalidades da história, arte e literatura mundiais.

“Ofereça uma experiência”: momentos especiais criam memórias inesquecíveis. No dia do amor, é possível desfrutar de um programa completo nos hotéis Torel Avantgarde, Torel 1884 Suites & Apartments e Torel Palace Porto, com direito a jantar, dormida e tratamento VIP.

“Um jantar para recordar”: a pensar nesta data especial, os chefs dos restaurantes Blind, Tenro by Digby e Bartolomeu Bistro & Wine preparam um menu exclusivo para partilhar com quem lhe enche o coração. Disponível nos hotéis Torel Avantgarde, Torel 1884 Suites & Apartments e Torel Palace Porto.

“Mime-se no SPA”: entre os dias 11 e 14 de fevereiro, o Calla Wellness & SPA, no Torel Avantgarde, oferece a hóspedes e não hóspedes uma massagem totalmente personalizada.

Grupo Torel Boutiques

M.Ou.Co. de sentidos apurados para São Valentim

No M.Ou.Co., o mês do amor pretende agradar a “gregos e a troianos”. Começa num ritmo de contraciclo, a 11 de fevereiro, com um concerto dos Salto, em modo de ''desamor'', dedicado a todos aqueles que, por circunstâncias da vida ou simplesmente “porque sim”, se encontram afastados das cercanias da paixão ou alinham numa fuga da rotina do Dia dos Namorados.

Só depois, passados três dias, é que o espaço cultural da cidade do Porto (que é também hotel) alinhará agulhas com S. Valentim. Dedicar-lhe-á, para o efeito, um programa singular (com opcionais) que consegue incluir jantar com música ao vivo, estadia e pequeno-almoço.

O pack de uma noite para o Dia de São Valentim inclui estadia para duas pessoas em quarto duplo superior, com pequeno-almoço incluído, VIP romântico no quarto, 10% de desconto para almoço ou jantar no restaurante (aplicável à carta), 15% desconto no jantar de 14 de fevereiro, check-in antecipado e check-out tardio (sujeito a disponibilidade), por um preço que começa nos 95 euros (o hotel dispõe de inúmeras tipologias).

O pacote de duas noites, com as mesmas características, começa nos 175 euros.

As reservas fazem-se pelo e-mail comercial@mouco.pt e telefones 227 667 790 ou 910 294 352.

Sheraton Cascais Resort propõe Dia dos Namorados em sete etapas

O Sheraton Cascais Resort celebra o seu sétimo aniversário no mês de fevereiro. Para não deixar passar em branco esta data, o Resort preparou um programa associado ao Dia dos Namorados, que consiste numa experiência criada por sete momentos, válida entre 10 e 18 de fevereiro.

Os casais terão muitas surpresas à sua espera e são convidados para uma experiência que inclui as seguintes sete etapas: 1. Desfrutar de um welcome-drink à chegada ao resort; 2. Testar a sua sorte à chegada com uma raspadinha Sheraton Cascais Resort, que oferece a possibilidade de ganharem um voucher para uma experiência adicional no resort; 3. Aproveitar a decoração romântica no quarto, os morangos e espumante, num momento a dois; 4. Relaxar na área termal do Serenity SPA; 5. Testar os sete sabores da sorte de um jantar em tábua de degustação exclusiva, servida no quarto; 6. Escolher um filme romântico, numa seleção de 7, para ver no quarto com pipocas; 7. Esperar por um presente especial, entregue no momento do check-out.

A proposta para celebrar o sétimo aniversário do Sheraton Cascais Resort a dois inclui ainda uma noite de alojamento em Deluxe Suite, com pequeno-almoço, e está disponível por 285 euros.

As reservas fazem-se pelo e-mail concierge@sheratoncascais.com ou telefone 214 829 100.