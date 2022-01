O Monte Santo Resort, que conquistou pelo 7o ano consecutivo o prémio de “Resort Mais Romântico da Europa”, nos prestigiados World Travel Awards, está a preparar as celebrações do “Mês do Amor”, fevereiro.

A pensar no romance e nos “namorados” os programas especais incluem alojamento, jantar a dois, surpresa romântica no quarto e outros mimos, assim como serviços adicionais: entrega de flores, massagem a dois, cesta de piquenique, a partir de 177€ por noite.

Para uma experiência realmente diferente, o já famoso “Jantar Romântico na Pérgula” também está disponível.

Pérgula créditos: Monte Santo Resort

A não esquecer o “Quarto Vénus”. Aquele em que, “dizem alguns clientes”, propicia à fertilidade. Este quarto está disponível apenas a pedido e não terá valor adicional associado, bastando para tal, aquando do momento da reserva, solicitar este quarto.

Quarto Vénus créditos: Monte Santo Resort

Neste local, romântico por natureza, irá encontrar uma equipa dedicada e comprometida em superar as suas expetativas. Porque uma escapadinha pode-se tornar num momento memorável, conte com cúmplices para o ajudar a preparar o seu pedido de casamento de sonho. Na pérgula, ao jantar, no quarto... perca-se no limite da imaginação.

Jantar romântico créditos: Monte Santo Resort

Situado em Carvoeiro, no Algarve, o Monte Santo Resort é um empreendimento de cinco estrelas concebido especialmente para o prazer de umas férias exclusivas.

Com cerca de oito hectares repletos de lagos e jardins, é constituído por suites e moradias amplas, confortáveis, com cozinha totalmente equipada e varanda ou terraço com vista para o resort. Tudo isto, a poucos minutos de algumas das mais deslumbrantes praias algarvias.

É composto por 133 unidades de Alojamento, dispõe de 6 piscinas exteriores, uma interior, e também o Alma Spa, um espaço que convida ao relaxamento para momentos zen e revigorantes.

Conta também com o Aroma Restaurante, com sabores e misturas mediterrânicas, onde o tradicional se funde com o gourmet.

E para quem não abdica de desporto, existe um ginásio totalmente equipado e um circuito de manutenção.