Desde 19 de dezembro, há mais uma razão para visitar o Nova Arcada: a Yoyoso.

A famosa marca de raízes coreanas, que tem várias lojas espalhadas pelo mundo e é conhecida pelos seus produtos a preços low cost, abriu o seu primeiro espaço em Braga e o segundo no norte do país, tendo escolhido o Nova Arcada para reforçar a sua posição em Portugal.

É no Piso 0, num espaço com cerca de 200 metros quadrados, que é possível encontrar mais de cinco mil artigos, desde produtos de uso diário a decoração, artigos de cozinha, brinquedos, material escolar, eletrónicos e muito mais.

Os preços variam, em média, entre 0,50€ e 5€.

Além desta novidade, o Centro Comercial contou recentemente com a abertura da flash store Great Padel e das lojas Cbweed, Phoneworld e 1920 BarberShop, também no Piso 0. A Sacoor Blue foi inaugurada no Piso 1, onde está prevista a chegada da Cavalinho já em janeiro.